‘Oltre 2000 assunzioni’: super concorso pubblico, basta un diploma e ti metti a sede | Stipendio da 28.000 euro l’anno

Non perdere l’occasione di partecipare a questo nuovo concorso pubblico e dai una svolta definitiva alla tua carriera.

Grazie alla nuova opportunità lavorativa puoi ottenere il posto fisso che tanto hai desiderato finora, e la bella notizia è che non è riservato solo a candidati in possesso della laurea, ma anche del diploma.

Controlla se hai requisiti per presentarti alle selezioni, qual è la data entro cui fare domanda e su quali materie vertono le prove concorsuali.

Il nuovo concorso pubblico darà lavoro a oltre 2000 nuovi assunti. Scopriamo qual è l’ente alla ricerca di risorse e come fare a candidarsi.

Concorso pubblico INPS, si cercano 2000 nuovi assunti

Ben presto sarà indetto un nuovo concorso pubblico da parte dell‘Ente Nazionale di Previdenza Sociale, l’INPS. Il nuovo concorso INPS rientra negli effetti delle decisioni prese in base al Piano Triennale dei fabbisogni di personale dell’Inps 2023-2026 che prevede in tutto oltre 2000 assunzioni di impiegati.

La ricerca del personale prevede l’assunzione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di ben 585 impiegati. I candidati che riusciranno a superare le prove concorsuali saranno assunti nell’area B, e faranno parte degli Assistenti. Scopriamo quali sono i requisiti minimi per potersi candidare, come fare a presentare domanda, qual è il termine ultimo entro il quale fare richiesta per rientrare nella lista dei candidati del nuovo concorso pubblico e tutte le informazioni utili per prepararsi.

Come presentare la domanda e quali sono i requisiti minimi per accedere alle prove concorsuali

Tutte le informazioni specifiche relative al nuovo concorso pubblico indetto dall’INPS, L’Ente Nazionale di Previdenza Sociale, saranno rese note, come di consueto attraverso la pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale. Per ora quel che è certo è che la sede del concorso dovrebbe essere Roma, dove finora si sono sempre svolte le prove concorsuali dell’INPS, e che, essendo un concorso per titoli ed esami, potrebbe essere costituito da una prova preselettiva, con un quiz a risposta multipla che servirà a fare una scrematura dei candidati. Si passerà poi alla fase di concorso vero e proprio, costituita da una prova scritta e una orale, che saranno basate sulle medesime materie.

Per la data occorre attendere, ma intanto la buona notizia sul concorso è già nota: i candidati non dovranno necessariamente essere in possesso della laurea ma basterà il diploma, e non ci saranno vincoli particolari di età, se non, chiaramente, l’aver raggiunto la maggiore età prima della pubblicazione del bando.