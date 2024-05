Dichiarazione dei redditi, se hai animali quest’anno hai svoltato | Fai subito il 730: ti riempiono di soldi

Se hai animali, con la dichiarazione dei redditi quest’anno guadagnerai tantissimo.

Mediante la dichiarazione dei redditi ogni contribuente comunica al Fisco le proprie entrate e, di conseguenza, viene a conoscenza di quali sono le imposte che deve versare, calcolate sulla base imponibile e di quali sono invece le detrazioni che gli spettano. In Italia la dichiarazione dei redditi si fa mediante la compilazione dei modelli 730 o di quelli Redditi Persone Fisiche e, per quanto riguarda le tempistiche, è proprio questo il periodo giusto per farlo.

In merito al modello 730, sono due i modi per compilarlo: il primo è il più classico e prevede un appuntamento presso un commercialista, un CAF o un patronato che, con l’aiuto di un professionista, aiuti il cittadino a compilare la burocrazia. Il secondo, più moderno, è quello del modello pre-compilato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate che consente ai contribuenti di presentare la propria dichiarazione dei redditi in totale autonomia.

Proprio in merito al modello pre-compilato 2024, sono molti i bonus che le famiglie italiane possono ottenere quest’anno. Ecco quali sono e, soprattutto, ecco cosa viene riservato ai nuclei che hanno animali domestici.

Dichiarazione dei redditi per chi ha animali domestici

Anche quest’anno molte famiglie, mediante la compilazione del modello 730, possono richiedere diversi bonus, con i quali possono recuperare gran parte dell’Irpef versata. Un esempio è la detrazione per famigliari a carico, solitamente applicata dal datore di lavoro in busta paga o recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda l’asilo nido, invece, c’è un rimborso per le famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro pari a 3mila euro all’anno e la detrazione al 19% per le spese sostenute per la frequenza all’aslo nido.

In merito agli animali domestici, invece, i contribuenti che ne possiedono uno possono detrarre al 19% tutte le spese veterinarie. La franchigia è di 129.11 euro, la stessa delle spese mediche e farmaceutiche e il tetto massimo di spesa è di 550 euro.

Tutti gli altri bonus

Un bonus poco conosciuto è quello della detrazione per l’acquisto di strumenti musicali. Tra quelle che si possono richiedere c’è quella per sostenere lo studio dei figli: nel caso in cui si compri uno strumento, la spesa può essere portata in detrazione del 19% su una spesa massima di 1000 euro. Interessante anche quello per la palestra dei figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni: la percentuale è sempre del 19% per un limite di spesa di 210 euro all’anno per figlio.