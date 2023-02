Omicidio Centocelle, arrestato in Francia il sospetto assassino del militare 44enne

E’ stato individuato e arrestato in Francia Mohamed Abidi, il tunisino 33enne accusato dell’omicidio del caporalmaggiore dell’esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, avvenuto la notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso nella Capitale. Il militare fu aggredito con violenti pugni e morì in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L’aggressore, sposato e da diversi anni residente a Roma, resosi conto della gravità della situazione si allontanò dalla Capitale.

Le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura si sono concentrate fin dai primi momenti su una possibile fuga del tunisino verso la Francia, dato che già in passato il soggetto si era trasferito vicino a Parigi dove aveva goduto di una serie di conoscenze utili per assicurarsi una tranquilla latitanza.

I pm di Roma hanno chiesto il mandato di arresto europeo con l’accusa di omicidio preterintenzionale e la consegna dell’indagato alle autorità italiane.

Il tunisino ricercato è stato rintracciato dalla Polizia con la collaborazione dello Scip, il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia collegato al Dipartimento della pubblica sicurezza. Si nascondeva in un piccolo centro quasi al confine con la Spagna, in una zona sconosciuta e poco accessibile. Gli investigatori non escludono che il ricercato si sarebbe spostato da lì in Spagna per allontanarsi di più e far perdere le proprie tracce.

