Omicidio Thomas Bricca, la svolta all’alba: due arresti

Arriva a distanza di oltre cinque mesi la svolta nelle indagini per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane di Alatri che nella serata del 30 gennaio è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco in quello che si profila come un vero agguato.

Alle prime ore dell’alba un elicottero sul cielo di Alatri, pattuglie di carabinieri per le vie della città, hanno attirato l’attenzione di molti cittadini. Agli arresti Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, da tempo nel mirino delle indagini dei carabinieri.

Le risse dei giorni precedenti e le indagini

Nei giorni precedenti in città c’erano state due risse tra bande che avevano coinvolto il fratello di uno dei due fermati. Il movente potrebbe essere un episodio durante la seconda rissa in cui sarebbe stato umiliato il fratello di Roberto Toson. Gli investigatori, diretti dal procuratore Antonio Guerriero, hanno lavorato mesi per ricostruire tutti i particolari e oggi si è arrivati agli arresti.

