Onoranze funebri Mantova: assistenza per le pratiche burocratiche post-mortem

Le onoranze funebri Mantova della Taffo Funeral Services si occupano di offrire servizi funebri a tutti i suoi assistiti: dall’assistenza nell’allestimento della camera ardente, alla scelta della bara, alla vestizione della salma e alla sua preparazione estetica, alla scelta dei fiori e dei bigliettini funebri fino alle pratiche burocratiche post-mortem.

Quando una persona viene a mancare, infatti, si presentano diverse incombenze burocratiche da sbrigare che sono specifiche e devono essere realizzate in modo preciso. Per questo Taffo ha deciso di offrire un servizio di consulenza, che si occupa proprio di svolgere tutte queste pratiche per i propri clienti, in modo da lasciargli il tempo di concentrarsi sul proprio dolore.

Il periodo subito dopo la morte di un proprio caro non è ovviamente un momento lucido per le persone molto vicine a lui, che purtroppo devono occuparsi oltre che dell’organizzazione del funerale, anche di questo tipo di pratiche.

Quali sono le pratiche burocratiche post-mortem di cui si occupano le onoranze funebri Mantova

Quando una persona muore, la prima cosa da fare è chiamare il medico che dovrà accertarne l’avvenuta scomparsa, compilando un documento in cui immetterà precise informazioni sull’ora del decesso e sulle modalità con il quale è avvenuto.

In base a questo foglio si potrà procedere poi con la cancellazione all’anagrafe che comporta la perdita dei diritti previsti nel comune di nascita e di eventuali pensioni, pagamenti, tributi ecc… Grazie a questo documento sarà possibile accedere anche alle richieste di cremazione, sepoltura e tumulazione che devono sempre essere fatte al comune di appartenenza del deceduto, e sono fondamentali e obbligatorie per procedere con il rito funebre.

È sempre meglio lasciare che a occuparsi di queste pratiche sia l’ufficio consulenza del servizio funebre a cui ti rivolgi, perché i consulenti conoscono perfettamente le procedure, sanno con chi mettersi in contatto e hanno i contatti degli uffici, così da portare a termine le pratiche burocratiche nel minor tempo possibile.

Se inoltre la morte è avvenuta per cause avverse si dovrebbe avere diritto ad un premio di assicurazione, che può essere richiesto e seguito dai consulenti burocratici di Taffo. In questo caso è anche possibile pagare il funerale con il premio: sarà l’agenzia ad anticipare i costi e a prelevare la somma necessaria del premio di assicurazione che sarà erogato alla famiglia che di fatto potrà avere un funerale gratuito per il proprio defunto.

© Riproduzione riservata