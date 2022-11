Servizi di stampa: promuovere il brand tutto l’anno con i calendari di Sprint24

Un calendario personalizzato e di impatto che promuova il proprio brand è il modo migliore per restare sempre sotto gli occhi del cliente anche a distanza e mantenere con lui un rapporto continuativo.

È un modo per ricordargli quotidianamente di cosa si occupi l’attività, lasciare tutti i riferimenti per essere ricontattato, fidelizzarlo e tenere vivo l’interesse per tutti i valori che rappresentano il marchio. Può essere, dunque, un gadget aziendale da fornire in qualsiasi momento, ma sarà ancora più apprezzato come dono natalizio per inaugurare l’arrivo del nuovo anno.

Può essere anche uno strumento da offrire ai propri dipendenti e collaboratori per tenere in ordine e sotto controllo scadenze e impegni aziendali; diventa così anche un mezzo per farli sentire parte di un’organizzazione, un membro di una famiglia allargata con cui ci si interfaccia quotidianamente.

Per poter regalare un prodotto di qualità è fondamentale scegliere di stampare presso una tipografia rapida, economica e che utilizzi una strumentazione tecnologica e all’avanguardia. Da questo punto di vista un vero e proprio punto di riferimento è rappresentato da Sprint24, che mette a disposizione un servizio di stampa calendari con cui soddisfare ogni genere di necessità. Questa tipografica online, infatti, è in grado realizzare prodotti in tempi brevi, a un prezzo competitivo e offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare qualunque aspetto.

Come personalizzare un calendario

Al fine di realizzare un prodotto originale ed efficace ciò che conta è mettere in primo piano il logo del proprio brand ed eventualmente riprendere i colori rappresentativi dell’attività affinché essa sia immediatamente riconoscibile.

Si può poi valutare di far stampare un classico calendario da muro oppure selezionare quello da tavolo che possa essere collocato sulla scrivania in ufficio; una valida alternativa può essere quello in formato tascabile adatto anche agli spazi più ridotti o quello raffinato con il punto metallico.

Anche dal punto di vista del numero di fogli è possibile partire da un unico foglio nella modalità poster fino ad arrivare alla versione in 13 fogli.

Qualunque sia la versione realizzata affidandosi a Sprint24 saranno usati inchiostri brillanti e supporti di qualità. Sarà possibile anche avvalersi di carta ecologica qualora si voglia fare un regalo anche all’ambiente optando per una soluzione sostenibile.

I punti di forza del servizio offerto da Sprint24

Affidandosi a Sprint24 è possibile configurare il proprio calendario direttamente online. Naturalmente, un team di esperti nel settore grafico seguirà a distanza ogni fase del progetto, che andrà inviato in formato pdf, dando consigli e apportando eventualmente modifiche al bisogno, magari cercando di consolidare la finalità promozionale del calendario con espedienti adatti allo scopo.

Metteranno a disposizione una selezione di immagini a cui si potranno aggiungere le proprie proposte così da fornire degli spunti. Un aspetto importante sarà anche quello di definire il target di destinazione a priori, così da portare avanti delle scelte coerenti con il messaggio che si voglia trasmettere. Inoltre, garantiranno un approccio efficiente e consegne sempre nei tempi stabiliti.

Sprint24 copre con i suoi corrieri tutto il territorio italiano e propone anche un servizio di assistenza post vendita per monitorare lo stato della spedizione e tracciare il pacco.

I prezzi proposti dal portale sono molto competitivi e permettono un consistente risparmio. Oltre all’aspetto economico, un altro importante vantaggio offerto dal servizio è quello di poter comodamente definire i dettagli e portare avanti l’ordine direttamente da casa propria o dalla postazione lavorativa, senza tenere in conto orari o limiti di apertura e chiusura dell’attività, andando a beneficiare di un consistente risparmio di tempo.

