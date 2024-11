Ora non si può più giocare a quest’ora | La MULTA sta arrivando proprio a tutti: se ti beccano qui, scordati la tredicesima

Non si può giocare a quest’ora perché la multa che sta arrivando proprio a tutti e ti farà scordare la tua tredicesima…

La tredicesima mensilità è una delle cose più attese nel periodo natalizio, anche più delle feste. Infatti, questa è spesso conosciuta anche con il nome di gratifica natalizia ed è un elemento retributivo aggiuntivo ricevuto dai dipendenti nel mese di dicembre.

Questa retribuzione aggiuntiva risale addirittura agli anni ’30 ed è stata decisa dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori che fanno parte del settore industriale. Successivamente, si è progressivamente estesa agli altri settori lavorativi.

La tredicesima ha un importo che corrisponde a una mensilità di stipendio base in modo proporzionale alle ore di lavoro effettivamente svolto nell’anno.

In questo modo un lavoratore che viene assunto a metà anno riceverà una tredicesima pari alla metà di quello ricevuto da quello che ha lavorato un anno.

Tredicesima mensilità: il sogno dei dipendenti

Anche i lavoratori part-time prendono la tredicesima che viene calcolata in proporzione alle ore lavorate. Questa tredicesima mensilità è spesso una vera e propria boccata d’ossigeno per tutte le famiglie italiane che in questo modo riescono ad affrontare le spese natalizie con maggior tranquillità. Inoltre, in molti utilizzano questa entrata per saldare dei vecchi debiti o per mettere da parte qualche soldo.

Dall’altra parte, invece, i datori di lavoro hanno spesso un’uscita in più nel mese di dicembre che è proprio rappresentata dalla tredicesima mensilità. In realtà questa fa parte della RAL del dipendente e va pianificata a livello aziendale con largo anticipo. Eppure adesso qualcuno potrebbe ricevere una multa che gli porta via la tredicesima. Non si può giocare, andiamo a vedere cos’è successo.

Multati per il gioco: ecco cos’è successo

Quello che è successo a Bologna ha davvero dell’incredibile, come riportato da bolognatoday.it. La polizia locale ha infatti multato una sala giochi di Borgo Panigale per la cifra di 7mila euro. Infatti, la polizia ha scoperto che 44 slot machine restavano accese in orario vietato. Questo perché, in accordo con l’ordinanza comunale che è in vigore dal 2018, le Video Lottery Terminal (VLT) devono tassativamente essere spente le 13 e le 17.

In questo modo viene contrastata la ludopatia e si proteggere così la salute pubblica. Soprattutto perché in questi orari anche i più giovani potrebbero essere attratti dal gioco. Eppure, appena hanno fatto un controllo, gli agenti hanno appurato che tutte le macchine fossero in funzione, nonostante il divieto. Addio tredicesima per i proprietari del VLT che dovranno ripagare la multa.