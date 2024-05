Oroscopo, i 2 segni più sfortunati di giugno sono questi | Un evento inatteso rovinerà la loro estate

L’estate sarà sfortunata per questi segni zodiacali: ecco cosa si devono aspettare.

Sebbene l’estate sia spesso vista e pensata come un periodo di sola felicità, energia e positività, di fatto non sempre e non per tutti così. Molto spesso, infatti, questa stagione viene caricata di aspettative e attese che, quando non si realizzano, creano una delusione consistente e profonda, che genera uno sconforto superiore a quello che normalmente quegli eventi determinerebbero.

Per quanto ad oggi in buona parte di Italia stia ancora piovendo intensamente, di fatto l’estate si sta davvero avvicinando e molte famiglie stanno organizzando le ferie e i momenti di festa e di relax con amici e famiglia. Per qualche segno zodiacale, però, i prossimi mesi potrebbero non essere del tutto felici.

Ecco quindi quali sono quelli che devono prepararsi a un’estate probabilmente diversa da ciò che ci si aspettava: non demotivatevi, tutto può cambiare in fretta.

I segni zodiacali sfortunati per l’estate 2024

Il primo segno zodiacale che non vivrà un’estate 2024 del tutto positiva è quello del Sagittario: durante i prossimi mesi questo segno avrà Giove in opposizione e questo potrebbe portare trattative, accordi ed affari a subire intoppi e ritardi anche importanti. Se siete di questo segno, quindi, aspettate l’autunno per portare a termine progetti di questo tipo.

Sorte simile quella dei Pesci che, oltre a Giove, avranno n dissonanza anche Venere e Mercurio a partire da agosto. Anche in questo caso, quindi, si attendono problemi burocratici ed economici che potrebbero creare rallentamenti e nervosismi anche importanti. Da non sottovalutare il capitolo amore che, soprattutto ad agosto, potrebbe dare particolarmente da pensare.

L’ultimo segno problematico

Concludiamo con la Vergine, ultimo dei tre segni che vivranno un’estate 2024 piuttosto problematica. Il segno di terra, infatti, come quello dei Pesci dovrà subire gli influssi contrari di Venere, Mercurio ed anche Giove. Chi è di questo segno zodiacale, quindi, dovrà aspettarsi un inizio estate piuttosto turbolento e problematico: nel caso di progetti importanti, consigliamo di concluderli entro la fine di maggio o di posporli all’autunno, così che il periodo clou delle sfortune e dei ritardi non causi troppi problemi.

In ogni caso non lasciatevi scoraggiare da un oroscopo avverso ma continuate a osservare come si sviluppa: da un mese all’altro, infatti, le cose potrebbero cambiare e le sfortune potrebbero diventare grandi opportunità.