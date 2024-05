Test d’intelligenza, se vedi il lupo hai un cervello speciale | Ce la fanno solo i geni

Mettiti alla prova con questo test d’intelligenza speciale e scopri qual è il livello delle tue facoltà mentali.

Se pensi di essere un autentico genio, allora non avere paura di affrontare questa sfida: è quello di cui hai bisogno per sapere quanto sei intelligente.

Questo test non serve a calcolare il Q.I ma a dirti quali sono le tue reali abilità intellettive. Dunque prendilo solo come un gioco stimolante e divertiti a svolgere il quiz attingendo alla tue migliori capacità cognitive.

Osserva bene l’illustrazione del test d’intelligenza e cerca di cogliere ogni singolo dettaglio, perché è dalle tue abilità visive che dipenderà il risultato della prova. Nell’immagine infatti si nasconde qualcosa di molto particolare, che sono i cervelloni riescono ad individuare al primo colpo.

Test d’Intelligenza, osserva l’immagine e scopri quanto sei bravo a cogliere i dettagli

Il test d’intelligenza mette in difficoltà anche le menti più abili. Sono tanti infatti gli utenti che hanno tentato prima di te di vincere ma pochi di loro hanno avuto successo. Ora però tu non devi lasciarti scoraggiare da questo, fai del tuo meglio, osserva bene l’immagine che trovi in alto, e aguzza la vista: tutto quello che dovrai fare per cercare di superarlo è guardare l’illustrazione.

Nell’immagine c’è un animale, e in particolare uno di quelli che di certo avrai trovato in diverse fiabe quando eri ancora bambino. Somiglia ad un cane ma è più aggressivo ed è molto temuto, quando c’è luna piena ulula. Hai capito di quale animale si tratta? Prova a leggere la soluzione che trovi di seguito, per scoprire se hai superato o meno il test d’intelligenza. In bocca al lupo.

Soluzione

L’animale nascosto nella foto, come forse avrai intuito leggendo la descrizione, è una volpe, e, come puoi vedere osservando l’illustrazione che contiene la soluzione del test d’intelligenza, quella volpe si trova in basso a sinistra, proprio in corrispondenza del cerchietto di colore verde acceso.

La volpe è stata brava a mimetizzarsi tra i tronchi degli alberi, e questo rende la sfida ancora più complicata. Per cui se sei riuscito a capire dove fosse, ti facciamo i nostro più sentiti complimenti perché sei un ottimo osservatore, hai superato il test d’intelligenza in modo egregio: hai buone dote di ragionamento e facoltà mentali superiori alla media. Se ti sei divertito a svolgere questo test, tenta anche altre sfide simili a questa per metterti ancora alla prova, in bocca al lupo e bun divertimento.