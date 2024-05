Test visivo, se vedi solo due persone la situazione è grave | Apri gli occhi e controlla meglio

Provaci ma è davvero impossibile riuscire a trovare la soluzione. Se riesci, non dirlo a nessuno: mettili alla prova.

Ormai trovare una persona che non abbia uno smartphone di ultima generazione in Italia è davvero molto difficile. Nonostante ci siano diversi marchi importanti come iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei e tanti altri, sarebbe il caso di dire anche che, in modo particolare oltre a questi modelli e alla loro importanza e fama, è giusto dire che anche le persone più anziane e meno brave con la tecnologia ci stanno provando.

In molti, infatti per imparare al meglio l’uso degli smartphone, fanno di tutto affinché possano essere in grado di utilizzare questi aggeggi di ultima generazione per restare collegati al mondo circostante e soprattutto per non restare ancorate al mondo analogico e sentirsi al passo coi tempi, effettuando questo passaggio verso il digitale.

Utilizzare lo smartphone significa poter fare ricerche, scrivere agli amici in tempo reale e ricevere la risposta, mandare e-mail, trovare la ricetta del piatto che si vuole preparare a cena per i nipoti e tante altre cose.

Chiaramente, se non si ha grande esperienza con l’uso dello smartphone, diffidate da messaggi poco chiari che potrebbero indurvi a truffe o a pericoli e sistemi malware che potrebbero mettervi nei guai.

Come giocare in modo intelligente

A tal proposito va detto che ora, che siamo in prossimità dell’estate, avere uno smartphone non è solo un modo per restare collegati con le persone e nel mondo circostante ma può essere anche un modo giusto per passare il tempo. Attenzione, noi raccomandiamo sempre di cercare di evitare di trascorrere troppe ore dinanzi a uno schermo anche per non indurci a ridurre la nostra socializzazione in modo drastico.

Pertanto, se vi va di utilizzare il telefono anche per uno scopo più ludico, potete imbattervi in alcuni test che vi garantiscono di poter passare il tempo in modo costruttivo e soprattutto intelligente. Vi è mai capitato di sfogliare un cruciverba o un puzzle? Bene, direi che sicuramente ne avrete affrontati e visti tanti, ma a volte, quando non si riesce a capire se la soluzione sia giusta oppure no in quanto non vi è un riscontro immediato, con questo test che noi vi proponiamo, la risposta può essere davvero molto veloce. Ci avete provato? Bene, ora vi serviamo la soluzione.

Il risultato che non ti aspetti

Come potete notare, tra i due corridori vi è nel cerchio giallo raffigurata una lepre. Non tutti riescono a scorgere l’animale e questo denota anche una mancanza di attenzione e soprattutto di poca attinenza.

Dimostra di essere piuttosto superficiali e poco inclini all’ascolto e soprattutto alle correzioni. Provate a proporre questo test ad amici e parenti e sentitevi per una volta analisti delle loro personalità.