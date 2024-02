Orrore a Rocca Priora, cane ucciso e abbandonato in un sacco in strada

Un sacco nero, chiuso con il nastro adesivo e abbandonato in strada nei pressi di via del Vergaro a Rocca Priora. Dentro, il corpo senza vita di un cane, una cordicella ancora legata al collo, il corpo pieno di escoriazioni e una polvere gialla, che si teme sia veleno, sul muso e le zampe.

La foto di denuncia, è stata pubblicata sui social dal profilo personale di una volontaria di zona e ha sollevato una grande ondata di indignazione per l'animale. Una cagnetta, probabile incrocio con un molossoide e dal peso di circa 25 chilogrammi, finita sotto le mani di una persona crudele che l'ha dapprima uccisa e poi ha pensato di disfarsi del corpo in maniera orribile ai margini della carreggiata.

Allertata la Asl

A seguito della triste scoperta, è stata allertato il servizio veterinario della Asl ma al momento non risultano disposte autopsia o accertamenti sulle cause della morte. Non è la prima volta che casi di maltrattamenti e violenza sugli animali riguardano la zona del Castelli. La volontaria racconta: «Era accaduto già tre anni fa – raccontano i volontari quando venne trovato, in una cunetta di via dei Principi, un giovane rottweiler senza microchip, impacchettato allo stesso modo: nessun segno di investimento in entrambi i casi. Non si riesce proprio a comprendere il motivo per cui un essere umano dovrebbe buttare su strada un cane invece di seppellirlo. Certo è che in entrambi i casi le modalità con cui se ne sono sbarazzati sono molto simili»

Intanto che si attendono risultati dalle indagini la richiesta diffusa è di fare molta attenzione ai propri animali, evitando il più possibile che possano girare liberi lungo le strade o le campagne. Il rischio di avvelenamento o violenza da parte di qualche sconosciuto seriale non può essere escluso. L'auspicio dei volontari è che venga rivolta una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti e dei cittadini alla sorte dei cani.

