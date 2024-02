Legge di Bilancio: arriva la stangata iva per il 2024: ecco i prodotti

Una circolare dell‘Agenzia delle Entrate contiene gli aumenti per il 2024, a farne le spese, letteralmente, i cittadini che si vedono aumentare anche del 12% i prodotti al consumo.

Si chiamano Decreto Anticipi e Decreto Salva Infrazioni, e nel loro interno si trovano significativi aumenti in materia di Iva, Ivafe e Ivie. A illustrare chi pagherà di più e in quali circostante ci pensa la circolare 3/E del 16 febbraio 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Ivie: Sale dallo 0,76 al 1,06 %

Sale l’aliquota delle Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) che passa dall’ordinario 0,76% all’ 1,06%. Sono tenuti a versarla tutte le persone fisiche che posseggono all’estero fabbricati, aree fabbricabili, terreni, diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, locatari per immobili concessi in locazione finanziaria. Non si applica in caso di abitazione principale o casa coniugale in caso di divorzio o separazione.

Ivafe: Raddoppia l’aliquota delle attività finanziarie

Raddoppia l’Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) che passa dal 2 al 4% come indicato nella legge di Bilancio : “L’imposta è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.A versare l’IVAFE, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, sono le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio“.

Iva, la stangata 2024 ai cittadini

Per quel che riguarda prodotti per l'infanzia e prodotti per l'igiene femminile l'Iva sale dal 4% al 10%. Per i seggiolini auto per i bambini, invece, l'Iva passa dal 4% al 22%. Prorogata, invece, l'Iva al 10% per il pellet di legno, ma solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024, da marzo l'aliquota sale al 22%.

