Orsa Amarena uccisa a fucilate. Remo Sabatini in diretta da San Benedetto dei Marsi

Il giornalista Remo Sabatini in diretta da San Benedetto dei Marsi teatro della tragedia che ha visto nella notta scorsa l’uccisione a colpi di fucile di un orsa conosciuta e amata nel territorio. Tutto è iniziato stanotte, a cavallo tra venerdì 31 e sabato 1 settembre, quando, improvvisamente, qualcuno aveva diffuso una notizia che ha sconvolto l’intero territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM): “Hanno sparato all’orsa Amarena. Pare sia morta!”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Uccisa a fucilate l’orsa Amarena.Alle 23:00 circa di questa sera l’Orsa Amarena è stata colpita da una fucilata… Pubblicato da Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise su Giovedì 31 agosto 2023

E’ morta l’orsa Amarena

Da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di emozioni forti che ancora e a distanza di ore, continuano a percorrere gli animi di residenti, istituzioni e associazioni animaliste. “Come è stato possibile?”. Dalle confidenze raccolte da Sabatini, da stamattina in visita in quei territori, prevale l’incredulità per quanto accaduto. Amarena, infatti, da diversi anni era divenuta suo malgrado, l’orsa più popolare del Parco. Mamma record di ben quattro cuccioli, prima, tra i quali il compianto Juan Carrito, morto investito pochi mesi fa, era diventata di nuovo mamma. Celebre il suo ultimo filmato che l’aveva ripresa un paio di giorni fa assieme ai suoi due cuccioli nel centro di San Sebastiano.

Che fine faranno i cuccioli dell’orsa Amarena?

“Una perdita enorme per il Parco e per l’intero Paese”. Ribadisce Sabatini. Sì perché ora, mentre l’emozione della incredibile perdita è ancora forte, ci si interroga sulla sorte dei suoi piccoli. “Dove sono?” In balia di qualsiasi pericolo, umano o animale che sia, il futuro dei due cuccioli è più che mai incerto. Anche per questo, Sabatini sta proseguendo la perlustrazione delle aree dove quella che era una famigliola felice si era fatta vedere negli ultimi giorni.

“La speranza, conclude Sabatini, è che questa immane tragedia possa insegnare qualcosa a chi, residenti o istituzioni, vivono questi meravigliosi territori. Perché la salvaguardia di quella che rimane la sottospecie di orso bruno più rara del pianeta, torni ad essere priorità per tutti”.

Mentre il viaggio di Sabatini continua, ecco tuonare alcuni spari. “Sono arrivato ora a Gioia dei Marsi (L’Aquila) e ho contato almeno 6 colpi di fucile da caccia in rapida successione. Un peccato e un pericolo per la fauna selvatica tutta”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Articolo in aggiornamento.

*La foto dalla pagina Fb del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

© Riproduzione riservata