Vagonate di assunzioni a Poste Italiane, non serve esperienza: occasione rarissima | Contratto a tempo indeterminato

Poste Italiane cerca nuovi dipendenti, ecco la sua offerta incredibile.

Sebbene il mondo del lavoro stia nettamente cambiando, è impossibile negare che, soprattutto in Italia, quando ci buttiamo nel settore professionale di nostra competenza ambiamo al tanto chiacchierato posto fisso. Avere un contratto a tempo indeterminato, infatti, ci fa sentire sicuri e stabili nel tempo e ci fa vivere più sereni.

Come abbiamo detto, però, il mondo del lavoro sta cambiando e questo causa stravolgimenti anche dal punto di vista della stabilità. Molti giovani si stanno orientando verso professioni più indefinite come quella dell’influencer, dello youtuber o del content creator, oppure iniziano lavori come quello del videomaker o del content editor, che prevedono la libera professione.

Oggi vi parliamo invece di un’offerta di lavoro che farà sognare chi ancora ambisce al posto fisso e sogna una scrivania certa e sicura nel tempo, con uno stipendio che consenta di progettare una vita equilibrata e che si autosostenga nel tempo: è di Poste Italiane.

Poste Italiane assume

Poste Italiane è alla ricerca di nuovi dipendenti, anche senza esperienza. Gli interessati hanno tempo per candidarsi fino al 29 dicembre 2024 e, al momento, l’azienda ricerca nuovo personale in varie città italiane e anche senza precedente esperienza lavorativa. Essenziale, invece, appartenere ad una delle categorie protette.

Nello specifico, le città in cui Poste Italiane sta assumendo sono quelle di Firenze, Verona, Milano e Roma. Per quanto riguarda i laureati in discipline economiche, giuridiche e ingegneristiche appartenenti alle categorie protette si stanno cercando dipendenti per l’area della logistica e dell’amministrazione nelle sedi delle quattro città. Ci sono però offerte anche per chi non è laureato.

Offerte per chi è diplomato

Poste Italiane sta cercando in tutt’Italia dei portalettere, quindi dei lavoratori che abbiano la patente necessaria alla guida dei mezzi aziendali e che portino la posta e i pacchi ai destinatari. Per candidarsi è richiesto il diploma con votazione minima di 70/110: si ha tempo di inviare la candidatura, in questo caso, fino ad oggi 2 maggio 2024.

Richiesti anche degli addetti alla logistica che, con il solo diploma di scuola superiore, assicurino la corretta movimentazione delle merci e forniscano supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento merce. Anche in questo caso serve avere un diploma con almeno 70/100 di votazione ed è necessaria la disponibilità a lavorare su turni.