Ostia, insulta e aggredisce senza motivo un autista Atac: denunciato

Come riportato da SkyTg24, la scorsa notte un autista del trasporto pubblico locale di Roma è stato aggredito a Ostia, in via Domenico Baffigo. Ad aggredirlo, senza motivo, un cittadino straniero travestito da donna.

Quest’ultimo, ha insultato più volte il conducente della linea Atac 062, derubandolo di una penna e colpendolo a più riprese al corpo. L’autista, poco dopo, ha allertato le forze dell’ordine.

Aggredisce autista Atac: denunciato

La Polizia è riuscita a fermare l’aggressore, denunciato in stato di libertà per aggressione. La vittima è stata trasferita all’ospedale Grassi in codice giallo, in cui è stato soccorso e medicato.