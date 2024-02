Padre Pio a Frosinone, le reliquie del Santo esposte nella chiesa di San Paolo

“Padre Pio incontra la Protezione civile”, è un’iniziativa organizzata e sostenuta dal Dipartimento nazionale e condivisa dalla Protezione civile della Regione Lazio. Si svolgerà domani, 24 febbraio, a partire dalle ore 12:00, presso la chiesa parrocchiale San Paolo ai Cavoni di Frosinone, in via Madrid 54, e vedrà la partecipazione dei rappresentanti di tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione civile con sede nei Comuni della provincia. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La Chiesa di San Paolo è la più recente delle chiese di Frosinone, essendo stata inaugurata l'8 dicembre 2005. E' situata nel popoloso quartiere denominato "Cavoni".

L’evento, incentrato sulla figura di San Pio da Pietrelcina, Santo Patrono della Protezione civile, le cui reliquie verranno esposte nella chiesa parrocchiale, ricalca quelli già svoltisi in altre province del Lazio e rappresenta un’importante occasione di incontro tra le componenti del Sistema regionale di Protezione civile nel ricordo della figura del Santo di Pietrelcina, che incarna perfettamente i valori cui si ispira il mondo del volontariato.

Le reliquie del Santo, provenienti da Roma, saranno accompagnate da Mons. Pietro Bongiovanni, Assistente Ecclesiastico per la Protezione Civile della Regione Lazio.

L'iniziativa rappresenterà anche l'occasione per ringraziare le organizzazioni di volontariato del territorio per l'impegno continuo posto in essere nelle attività di assistenza alla popolazione portate avanti nel corso delle molte emergenze recentemente verificatesi nel nostro Paese (da ultimo, le emergenze di tipo alluvionale verificatesi nel 2023 in Emilia Romagna e Toscana che hanno fatto registrare la presenza in campo anche dei volontari del Lazio, organizzati nella Colonna Mobile Regionale, attivata in entrambe le circostanze dal Dipartimento nazionale).

Dopo il saluto delle Autorità e la benedizione dei mezzi della Protezione civile schierati nel piazzale antistante la chiesa, la funzione religiosa, che concluderà l'evento, sarà officiata da S.E. Rev.ma Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. Al termine della celebrazione liturgica un volontario darà lettura della "Preghiera del Volontario di Protezione Civile". (Com/Red/Dire)

