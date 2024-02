Sabaudia su Netflix con una serie tv, una produzione che promuove la città e fa guadagnare i suoi abitanti

Una mini serie tv ambientata nella cittadina laziale uscirà presto sulla piattaforma Netflix. Sono iniziative che portano enormi vantaggi alla fama e all’economia delle nostre realtà locali. Occorre incrementare la promozione delle bellezze naturali e storiche del Lazio perché vi si ambientino progetti cine-tv per le piattaforme commerciali.

Il 19 settembre 2023, Netflix ha annunciato un nuovo palinsesto di serie TV e film italiani durante l’evento See What’s Next (Cosa c’è di nuovo), organizzato dal servizio. Dopo i titoli presentati, oltre all’ultima opera di Ferzan Ozpetek, Nuovo Olimpo, troviamo Adorazione, serie tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo ed è una produzione Picomedia srl di Roberto Sessa. La serie è stata girata a Sabaudia alla fine dell’estate scorsa ed uscirà prossimamente.

Una produzione che promuove la città e fa guadagnare i suoi abitanti

Questa produzione non è solo una promozione per la cittadina laziale ma anche un cospicuo rientro economico. Tre mesi di lavoro che hanno favorito le attività delle aziende locali. La società Picomedia, al termine delle riprese, ha inviato un report al primo cittadino, il sindaco Mosca, per ringraziare la città per la collaborazione e ha fornito una stima dettagliata delle spese sostenute durante le riprese.

Tra le voci principali si contano oltre 520mila euro per i pernottamenti in hotel per il cast e la troupe, oltre 252mila euro per le comparse, 144mila euro per i servizi di catering e più di 234mila euro spesi in città, tra bar e punti ristoro. Queste cifre testimoniano l'ampio impatto economico che la produzione ha avuto sulla città, creando opportunità di lavoro e stimolando le attività produttive locali.

Non c’è migliore produzione per un luogo che diventare un set per un film o una serie tv

Una iniziativa che è stata accolta con particolare favore dal sindaco Mosca, perché aveva visto a suo tempo nell’arrivo della produzione televisiva non solo un’opportunità per promuovere le bellezze del territorio, ma anche appunto un significativo impulso all’economia locale delle città della provincia. Roma, lo sappiamo, è da sempre un set cinematografico fra i più apprezzati al mondo anche da grandi produzioni con budget miliardari, ma se anche altri territori del Lazio si propongono per ospitare produzioni cinetelevisive questo non piò che fare bene al territorio.

Quindi certe iniziative andrebbero stimolate e promosse dalle Amministrazioni Comunali, attraverso la Film Commission Roma e Lazio, che già opera in tal senso. Queste iniziative, ove non esistessero, andrebbero istituite, magari in collaborazione con la stessa Film Commission, che ha al suo attivo una esperienza e una attività consistente di promozione cinematografica e televisiva.

L’attività di promozione di una Film Commission a vantaggio del territorio e di chi produce il progetto

Che cos’è una Film Commission? È un ente pubblico che gestisce i fondi audiovisivi della Regione, in questo caso del Lazio, ma c’è in ogni regione, e assiste le produzioni nazionali e internazionali, offrendo loro un supporto che va dallo sviluppo del progetto alla fase di post produzione e anteprima. Se ce n’è bisogno la Film Commission si incarica di dare un servizio di reperimento delle località in cui girare, in base alle esigenze della sceneggiatura e della produzione. Roma e il Lazio sotto questo aspetto hanno una gamma infinita di set da proporre, da quelli di carattere storico ad altri più naturalistici e ambientali, di mare e di montagna, di campagna e di città.

Tutto ciò insomma che possa agevolare e far risparmiare lo sviluppo di progetti di coproduzione. Roma Lazio Film Commission promuove anche partenariati istituzionali internazionali, attività e incontri di coproduzione fra società e sponsor interessati ad un progetto.

Una storia avvincente che affronta il tema della sensibilità sentimentale dei giovani

La serie è tratta dal romanzo di Alice Urciolo, già sceneggiatrice di titoli di successo come Skam Italia e Prisma. Si sviluppa in sei episodi diretti da Stefano Mordini, mentre la sceneggiatura vede la firma di Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Francesca Tozzi e Gianluca Gloria. Racconta la storia di un'estate trascorsa a Sabaudia da un gruppo di ragazzi e ragazze adolescenti, un'estate che cambierà per sempre la loro vita. Una di loro scompare, una sedicenne di nome Elena.

I suoi amici non dicono niente ma inizia così un viaggio che, tra sospetti e scoperte emozionanti, porterà ciascuno degli amici fare i conti con la propria vita e i propri sbagli e ad accettare la verità delle proprie relazioni e della propria educazione emotiva. Un tema molto attuale che tocca le corde della sensibilità sentimentale delle giovani generazioni.

Nel cast ci sono Alice Lupparelli, nei panni di Elena, Noemi Megagnini (Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Giulio Brizzi (Giorgio), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Claudia Potenza (Manuela), Barbara Chichiarelli (Chiara), Max Mazzotta (Ricotta), Ilenia Pastorelli (Enza) e Mario Sgueglia (Andrea),

Come valorizzare le bellezze naturali e quelle storico-artistiche delle nostre città

Il sindaco Mosca ha accolto, a suo tempo,con soddisfazione le troupes, sottolineando “l’importanza di Sabaudia come location ambita per i produttori cinematografici e televisivi. Le splendide ambientazioni naturali della città hanno attirato l’attenzione di registi e produttori, portando non solo alla realizzazione di produzioni di alto livello che rendono Sabaudia sempre più una location da privilegiare, ma anche un incremento per tutto l’indotto economico locale: hotel, ristoranti, bar, fino ad arrivare anche al coinvolgimento degli artigiani”.

“Siamo estremamente orgogliosi del ruolo che Sabaudia sta giocando nell’industria dell’intrattenimento – ha dichiarato il sindaco Mosca -. La serie ‘Adorazione’ è solo l’ultimo esempio di come le nostre bellezze naturali possano diventare una risorsa per la nostra comunità, portando non solo visibilità, ma anche benefici economici tangibili“.

L’esperienza di Adorazione ha suscitato inoltre grande entusiasmo tra i sabaudiani che ora attendono con ansia il debutto della serie in televisione. Una volta messa in onda la serie non potranno che seguirne altri vantaggi per Sabaudia, in termini di turismo e di curiosità dei viaggiatori italiani e stranieri.

