Palestrina, schianto tra due auto: muoiono marito e moglie, lui uno chef di Zagarolo

Un grave incidente stradale ha gettato nello sconforto la comunità di Zagarolo, in provincia di Roma. Una famiglia è stata distrutta a seguito di uno scontro tra due autovetture che procedevano in senso opposto sulla via provinciale Carchitti (frazione di Palestrina).

Da una prima ricostruzione del drammatico sinistro, le cause sono in corso di accertamento, intorno alle 22:20 di ieri sera, martedì 10 ottobre 2023, un'auto Audi A6 con due persone a bordo ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con una Renault Clio con a bordo la famiglia, composta da marito e moglie e i due figli di 5 e 10 anni.

Per marito e moglie non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Trasportati in codice rosso in ospedale i due figli, rimasti gravemente feriti. I due occupanti dell’Audi A6, trasferiti all’ospedale di Tor Vergata, non sono in pericolo di vita.

Sono lo chef Maurizio Ponzo e la moglie le vittime del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Palestrina, in provincia di Roma. Sul posto, sulla via provinciale Carchitti, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.

Le auto sono state sequestrate e le salme messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Sono in corso accertamenti, anche di tipo tossicologico, per chiarire la dinamica dell’incidente.

Vittime lo chef Ponzo e la moglie

"Una notizia dolorosissima ci ha colto questa mattina. Una tragedia che colpisce la nostra Città e la nostra Comunità. Ci stringiamo profondamente alla famiglia Ponzo e Corradi per la scomparsa di Maurizio e Alessandra. Maurizio era lo chef del ristorante 'Il Giardino' di Zagarolo: proprio nel periodo che anticipava la Sagra dell'Uva, insieme al proprietario del ristorante Daniele Delle Fratte, ci aveva cucinato una ricetta tipica della tradizione culinaria romana", scrive il sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi, su Facebook.

”La simpatia e la professionalità di Maurizio ci hanno accompagnato in cucina in un ricordo che rimarrà indelebile per tutti: a Daniele, alla famiglia Delle Fratte, e a tutto lo staff de Il Giardino un abbraccio fraterno per la tragica perdita”, si conclude così, il doloroso post della prima cittadina di Zagarolo. (Adnkronos)

