Una banda di ladri spregiudicati, violenti, pericolosi e senza scrupoli. Sono ormai mesi che girano i messaggi di allerta su una banda di ladri che si aggira per le vie di Palestrina (Roma). Nei gruppi whatsapp e nelle chat di quartiere, il tam tam si faceva sempre più insistente: un gruppo di malviventi si aggirava indisturbato per pianificare i successivi assalti a ville e appartamenti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Furti in pieno giorno a Palestrina

I racconti di furti in pieno giorno si susseguono sempre con la descrizione di un gruppo di tre-quattro brutti ceffi senza scrupoli ad agire in pieno giorno. Ieri mattina, poco prima delle 11, hanno atteso che la coppia di settantenni uscisse di casa per dare l’assalto alla loro abitazione di via delle Piagge. Non curanti dell’antifurto né soprattutto della adiacente Palestra Calabresi Fitness Club, molto famosa in zona e molto frequentata ad ogni ora della giornata.

Avvisato dalla telefonata dell’antifurto, il proprietario T.E. di 72 anni è tornato a verificare cosa fosse avvenuto. Appena tornato a casa ha notato che qualcuno aveva abbassato le tende della veranda per agire indisturbato e subito dopo si è trovato ad affrontare i tre balordi in strada, evidentemente avvisati dal quarto che li attendeva in macchina.

Armati di spranghe di ferro e il volto coperto da mascherine, hanno rincorso e buttato a terra il malcapitato, immobilizzato davanti alla palestra e gli hanno strappato l’orologio dal polso. La rapidità e la violenza dell’azione ha impedito alle persone presenti in palestra di intervenire e solo un uomo che transitava con l’automobile riusciva a soccorrere la vittima, non appena i malviventi si allontanavano con una fiat panda di colore bianco.

Ladri aggressivi e senza scrupoli

Interveniva la pattuglia dei carabinieri di zona che effettuava i rilievi del caso e raccoglieva le testimonianze. Trasportato all’ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina con l’ambulanza al settantaduenne, di origine di Genazzano, veniva riscontrata una crisi cardiaca a seguito dell’aggressione e veniva trasportato successivamente al San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva per il monitoraggio a seguito dell’infarto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ore intense per la ricerca degli autori della brutale aggressione e del tentativo di rapina, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palestrina. Le immagini di telecamere di sicurezza potrebbero aiutare le autorità e l’appello dei familiari sui social ha fatto il giro del paese in pochi minuti. La comunità prenestina è sgomenta.

La banda dei pericolosi topi di appartamento spaventa per la loro sfrontatezza e tutti si augurano che vengano assicurati alla giustizia, ma soprattutto si augurano una pena certa per questi malviventi. “Tanto se li prendono escono subito” i commenti dei passanti scoraggiati, tra il pessimismo e chi inneggia alla ‘giustizia fai da te’. L’augurio di una pronta guarigione per il povero sventurato T.E. coinvolge tutto il paese.

P.C.

© Riproduzione riservata