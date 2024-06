Panico Shein, all’apertura del pacco un’atroce scoperta | La povera donna è senza parole: ecco cosa ha rinvenuto

Cos’ha trovato in questo pacco Shein: è rimasta sconvolta.

Azienda di vendita online di fast fashion cinese, Shein è stata fondata nel 2008 e, nel 2020, è diventato il brand più chiacchierato su Youtube e su TikTok. Sebbene inizialmente l’attività principale fosse la vendita di abiti da sposa, con il tempo si è poi aperto alla vendita di abbigliamento femminile in generale e oggi smercia anche accessori di ogni tipo e genere.

Negli ultimi anni, le sue vendite hanno spiccato il volo, complici i prezzi veramente bassi e l’ampia disponibilità di modelli e taglie. Parallelamente, però, l’azienda si è trovata spesso al centro di controversie sui marchi e sulla presunta violazione dei diritti umani, della sicurezza e della salute dei dipendenti.

Nelle ultime ore è diventata famosa una vicenda davvero anomala, raccontata dall’account TikTok @emperkyxxxx e ricondivisa poi anched al sito Greenme. Ecco cos’è stato trovato dentro a una scatola di Shein.

Shein, apre il pacco e resta sconvolta

Una donna ha ordinato dall’applicazione di Shein una borsetta e, dopo averla ricevuta a casa, ha fatto una scoperta sconvolgente riguardo al materiale di cui era composta. Il caso, documentato su TikTok dall’account che vi abbiamo citato prima, è stato seguito da 9 milioni di persone e oggi ne parla tutto il mondo. La donna, infatti, acquistando una borsa in finta pelle nera di coccodrillo, ha poi scoperto che in realtà la struttura interna era fatta da cartoncini ricavati da scatole di tamponi rapidi del Covid.

L’episodio ha scatenato lo shock non solo della donna che aveva acquistato la borsa ma anche di tutti gli utenti TikTok che sono venuti a conoscenza della vicenda. Nonostante le critiche, però, probabilmente Shein rimarrà un’azienda leader nelle vendite del fast fashion.

Le cifre di Shein

A novembre 2021, Shein ha vissuto un incredibile aumento di valore, passando dai 15 miliardi di dollari ai 30 miliardi di dollari. Il periodo della pandemia del 2020 è stato particolarmente redditizio ed ha fruttato un fatturato di 10 milioni di dollari.

A novembre 2023, infine, è uscita la notizia che Shein già nel 2024 avrebbe puntato a quotarsi in borsa, segno del buon andamento degli affari. Le costanti polemiche in merito alla qualità dei prodotti e alla sicurezza dei lavoratori, però, sicuramente mettono sempre in pericolo questo impero d’oro.