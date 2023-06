Pd Lazio, Magliocchetti: “Grazie per la fiducia, darò il mio contributo a rilancio del partito”

“Ringrazio il segretario Daniele Leodori e l’assemblea regionale per la fiducia che hanno riposto in me. Spero di poterla ripagare dando il mio contributo al rilancio di questo partito che, mai come oggi, deve tornare ad essere il principale riferimento di tutto quel mondo che non si riconosce in quella destra che vive di proclami ma, quando deve governare, non riesce a dare risposte ai bisogni reali delle cittadine e dei cittadini.

In particolare voglio mettere a disposizione del partito la mia esperienza, maturata sia nella segreteria organizzativa del partito provinciale che, non di meno, in un’amministrazione comunale della provincia di Roma, un mondo complesso e variegato in cui l’interlocuzione con i vertici del partito a volte appare più difficile di quanto dovrebbe essere. C’è molto da fare e non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

Così in una nota, Manuel Magliocchetti, già vice sindaco e consigliere comunale di Palestrina, eletto vice presidente dell’assemblea regionale del Lazio del Partito Democratico.

