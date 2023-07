Genazzano. Comune nega area per Festa de l’Unità, Zingaretti: è discriminazione politica

“Malgrado la domanda per la Festa de l’Unità fosse stata inoltrata 50 giorni prima dell’evento il Comune di Genazzano a pochi giorni dall’inizio ha negato l’area. Visto che nella stessa area la stessa amministrazione ha spesso autorizzato eventi simili, la prossima settimana presenterò un’interrogazione al ministro degli interni per chiedere si faccia piena luce su una scelta che sembra dettata da inaccettabili motivi di discriminazione politica”. Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico, ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Zap/ Dire) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Genazzano è un comune di 5.600 abitanti della provincia di Roma posto al confine con la provincia di Frosinone.

