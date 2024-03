Pechino Express 2024, I Caressa vincono seconda tappa: prima eliminazione

(Adnkronos) – I Caressa – Fabio Caressa e la figlia Eleonora – vincono la seconda tappa di Pechino Express 2024 – La rotta del Dragone che ha portato i viaggiatori in corsa tra Lang Son fino a Cao Bang, passando per Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen. I concorrenti hanno un viaggio faticosissimo per un totale di 180 chilometri zaino in spalla. Al termine della tappa, eliminata la prima coppia. A uscire di scena I Romagnoli, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, vincitori nella prima tappa e eliminati nella seconda. Oltre ai Caressa, rimangono in gara Damiano e Massimiliano Carrara 'I Pasticcieri', Artem e Antonio Orefice 'I Fratm', Nancy Brilli e Pierluigi Iorio 'I Brillanti', Kristian Ghedina e Francesca Piccinini 'I Giganti', Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo 'Le Amiche', Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi 'Italia Argentina —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

