Poggio Mirteto, la Regione Lazio presenta la legge per il “recupero di vani e locali seminterrati”

Grande interesse e partecipazione per l’evento organizzato dallo Studio D’Ambrogio sulla presentazione della proposta di legge regionale relativa al “recupero dei vani e dei locali seminterrati”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Una importante proposta normativa volta a colmare un vuoto legislativo inaccettabile e che si scontra con la realtà di tutto il territorio regionale e nazionale” afferma uno dei firmatari della proposta di legge, l’On. Nazzareno Neri, già presidente della XII Commissione alla Regione Lazio (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) e capogruppo di “Noi Moderati” in Consiglio regionale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’esigenza della proposta di legge, infatti, è quella di introdurre norme in materia di recupero di vani e locali seminterrati a uso abitativo, terziario o commerciale, per evitare di ricorrere a questi scopi ad utilizzo di lotti di terreno inedificati, nonché la finalità di incentivare una ripresa del settore edilizio, di favorire l’efficienza energetica e di contrastare il dissesto idrogeologico del nostro territorio.

Un luogo di incontro, studio e confronto quello della conference room “Maria Ada” dove lo Studio D’Ambrogio, ormai, ci ha abituati ad eventi di grande interesse e attualità. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Mauro D’Ambrogio

“Nella giornata di lunedì”, afferma il Dott. Mauro D’Ambrogio, “vi è stato un interessantissimo confronto tra le istituzioni regionali, locali e gli addetti ai lavori, ciò grazie anche al taglio molto tecnico dell’incontro dal quale sono emersi importanti e costruttivi argomenti di discussione”.

Eleonora Berni

Tra i numerosi ospiti intervenuti ricordiamo, l’On. Marco Di Stefano (Commissario alla Regione Lazione di “Noi Moderati” e Consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale), l’On. Eleonora Berni (Consigliere Regione Lazio quota FDI e vice Presidente della I° Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia), Roberta Cuneo (Presidente della Provincia di Rieti e Sindaco di Fara in Sabina), Giancarlo Micarelli (sindaco di Poggio Mirteto), Marco Cortella (Sindaco di Forano), Franco Gilardi (Sindaco di Stimigliano) e Paolo Rinalduzzi (Sindaco di Cantalupo in Sabina).

© Riproduzione riservata