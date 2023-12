Provinciali Frosinone, esulta il Pd con 5 esponenti in Aula. Quadrini (FI) il più votato

Il nuovo Consiglio provinciale di Frosinone è stato eletto. Le operazioni di voto riservate ai sindaci e consiglieri eletti per decidere i 12 consiglieri provinciali, si sono concluse il 22 dicembre alle ore 20. Sono 1.033 gli amministratori comunali (89,98%), su 1.148 aventi diritto, che si sono presentati alle urne elettorali per esprimere le loro preferenze.

Fratelli d'Italia siederà nell'assemblea con tre rappresentanti: Roberto Caligiore, sindaco di Ceccano, il riconfermato Alessandro Cardinali (primo della lista con oltre 5.000 voti ponderati) e Andrea Velardo, assessore di Castrocielo. Per la Lega entrano il consigliere di Ferentino Luca Zaccari (4.361) e Andrea Amata di Vicalvi, che prendendo 5.067 voti ha superato allo scatto finale Marco Fiorini di Fiuggi e Lino Caschera di Sora.

Un seggio per Forza Italia che conferma Gianluca Quadrini, risultato il consigliere più votato, con 8.727 voti ponderati. La lista civica “Provincia in Comune”, rielegge Luigi Vacana per la quarta volta.

Sono cinque i seggi conquistati dalla lista del Centrosinistra la “Provincia dei cittadini”, per la quale sono stati eletti Enrico Pittiglio con 6.114 voti, Alessandro Mosticone 6.837 voti, Gino Ranaldi 5.025, Luigi Vittori 6.253 e Antonella Di Pucchio con 4.589 preferenze.

Sei seggi suddivisi tra Fratelli di Italia, Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico conquista uno scranno in più, rispetto alle elezioni di due anni fa, passando da quattro a cinque. La Lega perde un seggio, attestandosi a due, e Forza Italia esulta, tornando in Aula guidata dall’uscente Gianluca Quadrini.

Il computo dei voti eseguito al termine della votazione elettorale ha visto per Forza Italia la conferma del presidente del Consiglio provinciale uscente Gianluca Quadrini, eletto con oltre 8.000 voti ponderati, mister preferenze.

Gianluca Quadrini (FI) 1° eletto e consigliere provinciale per la 5a volta di seguito

“Un grazie a chi ha creduto e continua credere nel mio lavoro e nella mia vicinanza e nelle mie battaglie per il territorio.” Le parole di Gianluca Quadrini, al termine dello spoglio avvenuto a seguito delle votazioni per il rinnovo del consiglio provinciale, svoltesi nella giornata di ieri presso Palazzo Iacobucci. Gianluca Quadrini, con 8727 voti, si conferma primo eletto e consigliere provinciale per la quinta volta di seguito. Un risultato straordinario. il più votato tra i consiglieri.

"E' davvero una grande emozione vedere la fiducia che i colleghi amministratori comunali hanno deciso di confermarmi." Continua Quadrini – "Continuerò a lavorare responsabilmente ed operativamente per il bene del territorio, in sinergia con il nuovo consiglio provinciale. Con alcuni di loro lo stiamo già facendo con i nuovi arrivati sono sicuro ci sarà condivisione e dialogo sin da subito."

Quello di Quadrini è un grande risultato che lui stesso dedica al partito, alla sua famiglia e a tutti i suoi sostenitori – "Voglio complimentarmi con i candidati della lista di Forza Italia, per lo splendido risultato ottenuto. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un partito unito.

Ringrazio il l’on. Salvatore De Meo, il Sen. Claudio Fazzone e i tre sub commissari, Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia ed Adriano Piacentini e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed appoggiato anche in questa partita. Ringrazio e dedico questo importante obiettivo raggiunto alla mia famiglia, che seppur con sacrificio, è sempre stata il mio grande ed indispensabile supporto.”

“Un grande augurio di buon lavoro – in conclusione – a tutti i consiglieri eletti, sono sicuro che insieme continueremo a portare avanti il lavoro iniziato in questi mesi perché bisogna far ritornare la Provincia di Frosinone il punto di riferimento dei suoi comuni.”

Sara Battisti: Vittoria straordinaria del Centrosinistra

“Il partito democratico si conferma uno straordinario punto di riferimento per gli amministratori della provincia di Frosinone e il perno della coalizione di centrosinistra. L’elezione di cinque consiglieri con la lista ‘La provincia dei cittadini’ dimostra la centralità del nostro progetto, che ha visto la costituzione di una lista unica con partiti e movimenti civici alternativi alle destre. Da Frosinone arriva un segnale al governo regionale Rocca e a quello nazionale guidato da Meloni: l’alternativa esiste, ora lavoriamo per consolidare questo percorso”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio. “Ai neo consiglieri provinciali – prosegue – le mie più vive congratulazioni. Desidero ringraziare la segreteria provinciale e tutta la squadra del Partito democratico per il risultato straordinario. Le destre, ad ogni livello, stanno peggiorando le condizioni di vita dei cittadini.

Lo stiamo vedendo in Regione, nei giorni in cui si sta approvando il Bilancio: tagli alla sanità, all’occupazione, alla formazione. Nessuna visione di crescita e zero prospettive per il nostro territorio. Sono sicura che i consiglieri provinciali eletti daranno impulsi positivi su ambiente, lavoro, sanità e scuola pubblica. Questa vittoria è straordinaria perché possiamo concretamente incidere per alzare il livello di qualità della vita dei cittadini”.

