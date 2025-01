Polifemo vive a due passi da Roma, svelato il mistero | Nel paese dei GIGANTI la parola d’ordine è una sola: Nessuno

Se sei davvero appassionato di arte e di storia dovresti visitare il bellissimo Paese dei Giganti, è vicinissimo a Roma.

Questo paesino è avvolto nel mistero, pare che Polifemo sia vissuto proprio qui.

Non lasciarti scappare la possibilità di fare un’esperienza unica e condividila con i tuoi amici o con chi ami di più.

Vai alla scoperta del Paese dei Giganti assieme ai tuoi bambini o alla tua dolce metà.

Ti sembrerà di essere entrato nel set di un film fantasy e invece il suggestivo borgo italiano si trova a due passi dalla capitale del Bel Paese. Scopri qual è l’indirizzo.

Il Paese dei Giganti, il borgo italiano avvolto nel mistero

Il Paese dei Giganti è un posto unico che vale la pena di essere visitato perché qui è davvero possibile immergersi nella storia del nostro Bel Paese. Per capire la bellezza del luogo, prima di recarsi di persona ad apprezzarla con i propri occhi, basta sapere che nel centro storico di questo splendido paesino laziale c’è un’antichissima acropoli, che risale all’epoca preromana, e che racchiude, con le sue mura, un’area di ben 19.000 metri quadrati. Attorno a questo spazio sacro, usato a scopo difensivo per la sua posizione strategica, si sono sviluppati miti e leggende.

Ancora oggi si respira un’aria piena di fascino e mistero e il bello è che il Paese dei Giganti si trova a pochi passi da Roma. Scopri dov’è e che cosa nasconde di bello. I motivi per visitare questo Comune laziale sono tantissimi, non resterai deluso.

La città di Polifemo nel cuore del Lazio

La cittadina di cui parliamo è da sempre conosciuta come la Città dei ciclopi e Ulisse si faceva chiamare Nessuno dal ciclope Polifemo, per questa ragione il Comune in questione è il borgo dei Giganti e per questo motivo particolare la parola chiave che sembra essere legata a questo borgo fantastico è Nessuno. Il Paese dei Giganti non è altro che il bellissimo Comune di Alatri, in provincia di Frosinone.

Oltre alla splendida Acropoli è possibile visitare la chiesa medioevale di San Sebastiano, il chiostro di San Francesco dove è custodito il famoso affresco del Cristo nel Labirinto. Anche passeggiare tra la piazza Santa Maria Maggiore e le antiche porte d’accesso alla città, come Porta San Nicola, Porta San Francesco, Porta San Benedetto, Porta San Pietro e Porta Portati è un’esperienza da non perdere. Per raggiungere Alatri partendo dalla capitale occorre poco più di un’ora d’auto. Le due città infatti, distano appena 100 km l’una dall’altra.