Pomezia, installati defibrillatori in diverse scuole dell’infanzia: ecco dove

Pomezia continua a fare passi avanti nel garantire la sicurezza sanitaria dei propri cittadini. Da oggi, le scuole dell’infanzia San Francesco d’Assisi, Santandrea Uberto, Maria Immacolata e Gianni Rodari sono ufficialmente dotate di defibrillatori, strumenti fondamentali per fronteggiare situazioni di emergenza cardiaca e salvare vite umane.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto promosso dal Comune di Pomezia, volto a trasformare la città in una realtà cardioprotetta. Tale progetto prevede l’installazione di dispositivi salvavita in diversi punti strategici del territorio, al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco, sia all’interno delle strutture scolastiche sia negli spazi pubblici.

Questa mattina, alla cerimonia di installazione dei nuovi dispositivi salvavita, erano presenti l’Assessore all’Istruzione Giada Bardi e il consigliere Marco Polidori, che hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e l’impegno profuso. Durante l’evento, è stato sottolineato come l’amministrazione comunale intenda proseguire su questa strada, ampliando la rete di defibrillatori in altri edifici pubblici e luoghi di grande affluenza. Parallelamente, verranno organizzati corsi di formazione per il personale scolastico e per i cittadini, affinché siano in grado di utilizzare correttamente i dispositivi in caso di emergenza.





