Pompe funebri Roma: un pacchetto economico adatto a tutti

Le spese funerarie possono essere molto ingenti, a seconda del tipo di servizio scelto e se ci sono eventuali extra. Le spese funerarie possono essere suddivise in spese funerarie di base e aggiuntive. Le spese funerarie di base includono:

Onorari delle pompe funebri

Spese mediche

Spese di uffizio della cerimonia

Spese di cremazione o sepoltura

Oltre a questo, ci possono essere costi aggiuntivi come:

Memoriali

Ristorazione e catering

Noleggio auto

Location

Fiori

Avvisi di morte

Con il pacchetto Exequia le pompe funebri Roma possono offrire un funerale in cui saranno compresi la maggior parte di questi servizi: allestimento camera, bara omaggio, valletti che trasporteranno la salma, cerimonia funebre, auto, preparazione della salma, biglietti del ricordo con foto della persona deceduta e tumulazione.

Alternative per un funerale economico con le pompe funebri Roma

Al contrario di quanto la maggioranza pensa, la cremazione è un servizio che in alcuni casi può essere molto più economico rispetto alla sepoltura del funerale tradizionale. Questo perché gli unici due costi da sostenere sono quelli della cremazione vera e propria e quelli dell’acquisto dell’urna funebre.

Le urne possono essere scelte direttamente sul sito e possono anche essere incise con nomi, date, frasi, simboli per personalizzarle e renderle più vicine alla personalità delle ceneri della persona che dovranno contenere.

La cremazione è anche un servizio che permette di salvaguardare l’ambiente, di salvare spazio, di non sovraccaricare i cimiteri e di seguire un’ideologia e una filosofia più moderna nell’affrontare il momento della morte. Oltre alla cremazione si potrà anche eseguire la dispersione delle ceneri, un momento molto delicato ed emozionante per la famiglia della persona deceduta, che potrà così optare per un tipo di rito diverso rispetto alla sepoltura tradizionale.

La cremazione è solitamente richiesta dal defunto quando era ancora in vita, anche se in alcuni paesi soprattutto del nord non solo d’Italia, ma anche d’Europa e del mondo sono tantissimi coloro i quali stanno scegliendo questo tipo di rito piuttosto che quello tradizionale.

Sono diversi i modi per realizzare un funerale più economico ma mantenendolo sempre dignitoso e degno della persona per il quale si sta celebrando. Exequia ha pensato di andare incontro ai propri assistiti proponendo un pacchetto a prezzo contenuto per dare a tutti la possibilità di poter realizzare per il proprio parente deceduto un funerale che sia rispettoso ed elegante, e che abbia tutto ciò che un funerale decente richieda.

