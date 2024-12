Pop Corn, ora se li mangi rischi un’INTOSSICAZIONE fulminea | Questi devi gettarli subito nel cestino, non comprarli più

Assicurati di non avere in casa questi pop corn, in caso contrario gettali o corri subito a restituirli al supermercato.

Al cinema o sul proprio divano di casa, un film non è lo stesso senza gli amati pop corn. Buonissimi e facili da preparare sono ormai tra gli snack più amati.

Secondo alcuni nutrizionisti sono anche più salutari rispetto alle classiche patatine fritte essendo meno calorici e ricchi di fibre.

La loro popolarità è andata crescendo negli anni e sempre più famiglie quando si recano al supermercato, acquistano almeno una confezione.

Tuttavia, proprio in merito al loro acquisto, una recente notizia sta destando molta preoccupazione e allarmismo tra i consumatori. In particolare, in questi giorni si sta procedendo al ritiro di alcuni pop corn ritenuti molto dannosi. Scopriamo subito quali nei prossimi paragrafi.

Pop Corn, l’allarme lanciato da una nota catena

A lanciare l’allarme sulla pericolosità di alcuni pop corn in commercio, è stara proprio una nota catena di discount. Il motivo non può essere assolutamente ignorato ed è anche abbastanza serio.

All’interno di questi infatti, è stata trovata una sostanza potenzialmente dannosa che fa sorgere dubbi e preoccupazioni riguardo la filiera alimentare. Si raccomanda, qualora si avessero in casa, di riportarli subito al supermercato.

Hai acquistato questi pop corn? Gettali subito o riconsegnali al supermercato

Come riporta inran.it, la nota catena di discount che ha subito allarmato la sua clientela chiedendo immediatamente la restituzione del prodotto, è stata Penny Market. La decisione del richiamo dell’intero lotto è stata presa dopo che si sono svolti accurati controlli dai quali è emerso la presenza di pirimiphos-methyl, un insetticida utilizzato per proteggere le derrate alimentari da infestazioni. Il prodotto oggetto di ritiro è stato realizzato da Pedon Spa, un’azienda conosciuta nel settore alimentare per la lavorazione di legumi e cereali.

Lo stabilimento di produzione si trova a Colceresa, in provincia di Vicenza, un luogo in cui avvengono diverse tecniche di lavorazione e severi standard di qualità. Ma a volte basta anche piccola deviazione da questi standard per far sorgere dubbi ed incertezze nella mente dei consumatori. E’ stata poi l’elevata attenzione e responsabilità verso il pubblico a far rendere necessario il tempestivo intervento. L’insetticida trovato, è comunemente utilizzato per proteggere i prodotti agricoli durante lo stoccaggio, prevenendo infestazioni che potrebbero comprometterne la qualità. Nonostante ciò, il suo utilizzo deve rispettare precisi limiti per evitare danni alla salute umana, e, la sua presenza nel mais richiamato, è un chiaro invito a rispettare tali norme. Gli effetti sulla potenziale contaminazione alimentare possono essere diversi e tutti hanno un impatto significativo in particolare sulla fiducia degli acquirenti. Ecco perché si parla di una responsabilità tra produttori, distributori e consumatori. In ogni caso, Penny Market ha dimostrato di saper gestire con grande professionalità un evento potenzialmente dannoso per la propria reputazione.