Pranzo veloce? Ecco i cibi adatti ad una pausa pranzo estiva

Come ogni anno, in questo periodo, i pazienti iniziano a chiedermi consigli su come regolarsi a pranzo, soprattutto se, come qualche fortunato ha già iniziato a fare, vanno in spiaggia nel week end. Ci sono vari evergreen che tutti conosciamo e che, come le rondini, puntualmente ritornano in queste settimane.

Uno dei preferiti, forse il numero uno, è: “in spiaggia mangio frutta o una macedonia e poi ceno la sera.” Se questo succede una volta sola va anche bene, le carenze nutrizionali di una soluzione come questa si recuperano facilmente con la cena, a patto di non strafare. Diverso è se diventa un scelta abituale, quando si va al mare, e specie in vacanza, dove in spiaggia ci si va praticamente tutti i giorni.

Una persona ben alimentata e ben idratata in reltà non ha problemi a stare una giornata al sole. Avrà più sete, quindi berrà di più e userà la frutta per introdurre zuccheri e sali. Di per sé la logica può essere condivisa ma solo se si tratta di un fatto occasionale. Se diventa ripetitivo pone il problema della mancanza totale di carboidrati complessi, proteine e grassi, carenze che, provocate ripetutamente, non giovano al benessere dell’organismo.

Il corpo umano, come quello di qualunque altro animale, è progettato per sopperire senza difficoltà alle carenze occasionali e, diciamola tutta, non è che tutti i giorni noi riusciamo a introdurre esattamente tutto quello che la Scienza, giustamente, ci dice che sarebbe necessario.

Praticamente nessuno ci riesce nella realtà della vita quotidiana. Ma se facciamo le cose bene, nel giro di tre o quattro giorni sicuramente completiamo il fabbisogno non solo quantitativo ma soprattutto qualitativo del nostro organismo.

Quindi che alternative abbiamo alla frutta?

Pranzo veloce e gustoso: Il gelato

Perché no? E’ più completo della semplice frutta, soprattutto se si usano le creme. Anche questa non è la soluzione di tutti giorni, è ovvio, ma funziona abbastanza bene. Ci sono gli zuccheri, le proteine e i grassi e, anche se non ci sono i carboidrati complessi, per un paio di volte a settimana non è una cattiva idea. Certo, se il gelato può essere artigianale è meglio, altrimenti pazienza

Le insalatone, pranzo veloce ma attenzione al bluff nutrizionale

Le famose insalatone, di gran moda da qualche anno in qua. Se sono composte male, e lo sono abbastanza spesso, sono un bluff nutrizionale. Se invece dentro ci sono almeno un centinaio di grammi di tonno o di prosciutto, per fare due esempi, o pollo o un paio di uova sode, allora va già molto meglio. Ci si possono mettere anche due o tre noci a pezzetti o una decina di mandorle e, perché no, qualche crostino di pane oppure mezzo avocado a pezzetti.

Ora si che ragioniamo, in questo modo abbiamo organizzato un pranzo da spiaggia utile e anche ripetibile.

Il panino, ottima alternativa ma con un frutto accanto

Va sempre bene, così come un toast e se aggiungiamo un frutto siamo abbastanza a posto per un altro paio di volte a settimana.

Certo, se è possibile sedersi al banco delle chalet o al bar della spiaggia e prendere un piatto freddo con un contorno crudo e un frutto è certamente meglio.

Quindi vedete che le alternative, tutto sommato facili, al pranzo con la frutta reiterato esistono e il consiglio è di usarle con regolarità; l’organismo ringrazierà e la linea anche.

© Riproduzione riservata