Putin vota online alle elezioni in Russia – Video

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin vota online per le elezioni in Russia. Il Cremlino diffonde il video del click con cui Putin fa il proprio dovere al computere. Il presidente, destinato ovviamente a trionfare, entra nel suo studio dove un operatore è in attesa: si accomoda alla scrivania, completa la procedura online e chiude con un saluto a favore di telecamera. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata