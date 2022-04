Quarta dose, Speranza: “Si decide la prossima settimana con altri paesi UE”

Il ministro per la Salute Roberto Speranza si è espresso in merito alla quarta dose del vaccino anti-Covid per gli anziani “ho proposto” ai Paesi europei “di coordinarci, non ha senso andare in ordine sparso.

Quarta dose, Speranza: “Coordinamento a livello europeo”

Mi hanno seguito: si deciderà, dopo aver ascoltato gli esperti e le agenzie regolatorie, la settimana prossima”.

Oggi si apre una nuova fase con la fine dello stato di emergenza, “il Paese affronta l’epidemia ancora in corso con strumenti ordinari. Ma non significa che la pandemia è finita”, ha aggiunto Speranza.

Quarta dose e dati sulla vaccinazione

Sono 135.908.170 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 95,8 per cento di quelle consegnate, pari a 141.930.001, di cui 95.340.483 di Pfizer/BioNtech, 25.446.150 di Moderna, 11.544.822 di Vaxzevria-AstraZeneca, 6.726.089 di Pfizer pediatrico, 1.849.457 di Janssen e 1.023.000 di Novavax.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.514.734 pari all’89,83 per cento della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione a cura della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle 06:16 del 31 marzo.

Il totale dei guariti da al massimo sei mesi è pari a 1.715.117, il 3,18 per cento della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione.

Sono state, poi, somministrate 38.807.689 dosi addizionali/richiamo (booster), l’83,24 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 49.350.279 persone, pari al 91,37 per cento della popolazione over 12.

Il totale con almeno una dose sommata ai guariti da al massimo sei mesi senza alcuna somministrazione è di 51.065.396, il 94,55 per cento della popolazione over 12.

Totale guariti dopo una o due dosi

Il numero totale dei guariti dopo la seconda dose o unica dose è di 4.997.734, il 10,72 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster guarita post seconda dose/unica dose da al massimo 4 mesi.

Il totale dose addizionale/richiamo (booster) + guariti post seconda dose/unica dose è 43.805.423, il 93,96 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinare da almeno quattro mesi.

Il totale delle dosi booster per immunocompromessi è di 59.625, il 7,53 per cento della popolazione immunocompromessa potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale con richiamo da almeno 4 mesi.

Platea 5-11 anni e numero guariti senza alcuna somministrazione

Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.375.185 (il 37,61 per cento della popolazione) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.235.324 (il 33,79 per cento della popolazione).

Inoltre 804.995 sono i guariti (il 22,02 per cento della popolazione guarita da al massimo sei mesi). Il totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione ammonta a 2.180.180, il 59,63 per cento della popolazione 5-11.

