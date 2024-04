Qui c’è la villa di Nerone ed è il borgo più amato da tutti: si trova nel Lazio e qui si mangia anche benissimo

Scopri il bollo che ospita la villa di Nerone. È uno dei più amati del Lazio.

In Italia abbiamo la fortuna di avere molte città dalla bellezza non solo ambientale ed estetica, ma anche storica e culturale. La nostra storia, infatti, affonda le radici in quei palazzi, quelle piazze e quelle ville che oggi ospitano quotidianamente migliaia di visitatori provenienti da tutta l’Europa e da tutto il mondo.

Una delle mete più ambite per quanto riguarda la storia del nostro popolo è Roma, Capitale d’Italia ma anche sede della gran parte di alcune delle maggiori attrazioni tra cui il Colosseo, i Fori Romani, l’Altare della Patria e molto altro. Impossibile poi non citare la cucina, che rende Roma una delle città più gustose di tutte: come resistere a un piatto di carbonara.

Sempre nel Lazio, però, c’è un borgo che è davvero importante dal punto di vista storico poiché ospita le rovine della Villa di Nerone. Si tratta di un vero gioiellino spesso poco considerato quando si va in questa regione, poiché spesso surclassato dalla bellissima Roma e dalla sua importanza: ecco di quale città si tratta.

Scopri Anzio, un borgo meraviglioso

Chi ama la storia non può non conoscere Nerone, il quinto imperatore romano della dinastia Giulio-Claudia. Con il suo governo di ben 14 anni, quindi dal 54 al 68 d.C., inizialmente ha governato a fianco di sua madre Agrippina e del filosofo Seneca ma, con il passare del tempo, è diventato un tiranno. In questo borgo storico del Lazio, però, si dice che Nerone sia nato e che oggi lì ci siano le rovine della sua villa.

Parliamo di Anzio, città italica abitata prima dai Volsci e poi conquistata dai Romani ai tempi della Repubblica. Nel periodo dell’Impero, quindi, è diventata una residenza di molti Imperatori ma qualche decennio dopo, a causa degli attacchi barbari che hanno poi determinato il crollo dell’Impero Romano d’Occidente, è stato abbandonato.

Perché visitare Anzio

Anzio è un borgo davvero meraviglioso che ospita la Villa di Nerone, la Chiesa di San Benedetto, la Basilica di Santa Teresa del Bambino Gesù e anche quella di San Pio e Antonio. Secondo una leggenda, venne fondata dal figlio di Ulisse e dalla maga Circe ma, secondo altri miti, a fondarla fu Ascanio, il celebre figlio dell’eroico Enea. Insomma, se capitate nel Lazio non potete non passarci!