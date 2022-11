Raccolte fondi online: ecco come le nonprofit romane sostengono iniziative solidali

In questo ultimo anno molte associazioni nonprofit, che si occupano da sempre di offrire supporto a persone in difficoltà economica, stanno promuovendo progetti volti alla distribuzione di aiuti alimentari, per rispondere ad una crescente domanda.

GoFundMe e le raccolte di fondi sociali online

Spesso lo strumento scelto, perché rapido e facile da utilizzare, è quello delle raccolte fondi sociali online, come dimostra anche la pagina Crisi economica e carovita: aiutiamo chi è in difficoltà di GoFundMe che ha raccolto alcune campagne a cui donare, per sostenere progetti che offrono supporto a persone con un reddito basso e hanno bisogno di cibo o non riescono a pagare le bollette. Si tratta di progetti di associazioni dislocate su tutto il territorio nazionale.

La solidarietà di Roma, però, si contraddistingue sempre, infatti, tra le associazioni che hanno appena lanciato una raccolta fondi solidale ne troviamo ben tre romane: Sant’Egidio, che per far fronte al moltiplicarsi delle domande di aiuto, in particolar modo le richieste di cibo e generi di prima necessità, ha deciso di avviare una campagna per sostenere i Centri di ascolto che distribuiscono pacchi alimentari personalizzati a singoli e famiglie.

Sant’Egidio, Salvamamme e Nonna Roma

Salvamamme, che da oltre 30 anni, è diventata un porto sicuro per famiglie in difficoltà, bimbi fragili e donne vittime di violenza e che, per questo Natale, distribuirà prodotti dolciari natalizi per chi non può permettersi il tradizionale cenone.

E, infine, l’associazione Nonna Roma, con l’iniziativa “Nessuno si salva da solo”, per aiutare circa 2000 famiglie che sostengono ogni mese, un letto e un pasto per gli ospiti che non hanno ancora casa, un progetto che punta ad aiutare chi si trova in condizione di estrema difficoltà.

Sono tutte iniziative volte a dare una mano a chi si trova in condizioni disagiate e non ce la fa con le spese quotidiane o a mettere in tavola un pasto caldo, ma dietro questi progetti ci sono anche le storie delle associazioni nonprofit che per aiutare devono a loro volta sostenersi e far fronte ai rincari energetici e dei prodotti alimentari.

Flavia Innocenti

Communications Contractor

© Riproduzione riservata