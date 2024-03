Rai, chi ha strappato alla concorrenza: è l’ex di Antonella Clerici e finalmente fa il suo grande ritorno

I telespettatori Rai faranno i salti di gioia: è tornato alle emittenti tv pubbliche il conduttore più amato.

L’ex di Antonella Clerici, che è stato al timone di programmi diventati pezzi di storia della televisione italiana, dopo anni e anni di assenza, è di nuovo sul piccolo schermo nostrano in un programma delle rete ammiraglia: il suo ritorno è più atteso che mai.

Dai vertici Rai è arrivata la notizia che ha fatto esultare di felicità tutti i suoi ex colleghi della tv, e anche al pubblico italiano: il conduttore che per sette anni è stato lontano dalle trasmissioni del polo televisivo nazionale è tornato.

In Viale Mazzini a Roma ha mosso i primi passi della sua grande carriera, e da lì ora intrattiene di nuovo il suo pubblico, complice anche la recente rottura dei rapporti con La7. Scopriamo di chi si tratta, e quali progetti editoriali, e contenuti ha presentato agli autori tv.

Rai, il ritorno del conduttore più amato

Il conduttore Rai è stato al timone di alcuni dei programmi tv più seguiti delle reti dell’emittente nazionale, alcuni diventati veri e propri cult. Tra questi tutti ricordano Mezzogiorno in famiglia, Sommettiamo che…?, I fatti vostri, Beato tra le donne, Domenica in. Dopo il percorso di successo che ha segnato la sua carriera dagli esordi fino agli anni 2010, il presentatore era andato via dalla Rai, perché come ha spiegato alla redazione di Repubblica, “dava fastidio a chi pensava che alimentassi l’anti sistema”.

Insomma, un addio doloroso, e una decisione sofferta che lo ha visto poi collaborare con La7. Presso le emittenti tv dell’imprenditore Urbano Roberto Agostino Cairo ha lavorato per ben sette anni, a partire dal 2017. Ora però ha fatto ritorno a “casa”, il cui indirizzo è Viale Giuseppe Mazzini, a Roma.

La fine con La7, e il nuovo programma di successo delle rete ammiraglia

Stiamo parlando di Massimo Giletti, e il suo è stato un ritorno con il botto. Il conduttore infatti, è tornato in Rai con il programma che ripercorre le tappe salienti della storia del piccolo schermo italiano, L’Italia fa ’70, A quanto pare è la sua idea è piaciuta subito ai vertici di Mamma Rai, che lo hanno invitato a tornare “a casa” proprio con quello show.

Massimo Giletti è stato quindi il volto scelto per celebrare il 70º anniversario della televisione italiana, e per questo evento speciale ospita su Rai 1 i protagonisti della tv di oggi e da spazio ai ricordi di quelli di ieri, con uno show amatissimo, che ha già battuto, in termini di share, i programmi in onda nella medesima fascia oraria.