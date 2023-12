Regali aziendali di Natale: non solo ai clienti, l’importanza di premiare i collaboratori

Quando si avvicinano le feste natalizie, le aziende sono concentrate sulla chiusura del fatturato annuo e sugli obiettivi da raggiungere ma anche sui doni. I regali aziendali di Natale sono un trend sempre fortissimo che può coinvolgere fornitori, dipendenti, collaboratori e clienti finali.

Le opportunità sono tantissime e grazie ai numerosi siti online c’è solo che l’imbarazzo della scelta della tipologia di prodotto: si può spaziare da soluzioni estremamente low cost ad altre a tema con la festività, fino a sfiorare soluzioni tech o ancora altri campi in linea con il proprio settore. Oltre ad affidarsi a siti specializzati per i regali aziendali di Natale, vogliamo svelarti quali sono i vantaggi che puoi ottenere da questa mossa di marketing estremamente strategica.

Regali di Natale: perché farli anche ai dipendenti

Si pensa spesso a premiare i propri clienti, cercando di fidelizzarli il più possibile: chiaramente questa è una scelta vincente. Ma siamo sicuri siano gli unici a dover esser coccolati? Valorizzare i propri dipendenti o i fornitori con cui si hanno legami più stretti può essere un'opzione da non sottovalutare; li farà sentire speciali e parti importanti di un progetto.

Il periodo natalizio non è solo un’occasione per festeggiare con famiglia e amici, ma rappresenta persino un’occasione preziosa per rafforzare i legami aziendali: mentre molti imprenditori si concentrano sul legame con chi acquista, è essenziale non trascurare l’importanza di premiare i veri pilastri che contribuiscono quotidianamente al successo.

Ma perché stabilire un budget che coinvolga nei regali aziendali anche dipendenti e fornitori? Il motivo principale è il senso di appartenenza: un collaboratore apprezzato è più motivato, produttivo e incline a identificarsi con gli obiettivi comuni dell’organizzazione. La scelta di regali significativi dimostra che l’imprenditore riconosce e valorizza il contributo individuale di ogni membro del team.

Dove ordinare i regali aziendali per il Natale

Se non sai dove ordinare i tuoi regali aziendali per il Natale e desideri un e-commerce altamente specializzato e con un catalogo ricchissimo non possiamo che proporti www.giftcampaign.it: il sito che propone ottimi prezzi e allo stesso tempo un numero elevatissimo di varianti di prodotti, ha recensioni estremamente positive per la rapidità di consegna e per la qualità di ciò che realizza. In pochi clic potrai imprimere il tuo logo, scegliere i colori e altri dettagli di quello che diventerà il regalo aziendale più chiacchierato dell'anno.

Come scegliere i regali di Natale aziendali

Scegliere regali di Natale aziendali è un’occasione unica per rafforzare i legami con clienti, fornitori e dipendenti ma avendo a disposizione tante opzioni come si può scegliere il dono più adatto?

Analisi del target . Clienti, fornitori e dipendenti possono avere gusti e preferenze diversi. Fai un’analisi accurata delle loro caratteristiche demografiche e interessi per scegliere regali che saranno apprezzati.

. Clienti, fornitori e dipendenti possono avere gusti e preferenze diversi. Fai un’analisi accurata delle loro caratteristiche demografiche e interessi per scegliere regali che saranno apprezzati. Stabilisci un budget . Ricorda che l’obiettivo non è necessariamente di spendere di più, ma di inviare un messaggio di gratitudine e apprezzamento; un regalo pensato può avere un impatto maggiore di uno costoso ma impersonale.

. Ricorda che l’obiettivo non è necessariamente di spendere di più, ma di inviare un messaggio di gratitudine e apprezzamento; un regalo pensato può avere un impatto maggiore di uno costoso ma impersonale. Investi tempo nella personalizzazione . Che si tratti di un gadget, un articolo di cancelleria o un oggetto di uso quotidiano, aggiungi un tocco personale, come il logo aziendale o un messaggio di ringraziamento.

. Che si tratti di un gadget, un articolo di cancelleria o un oggetto di uso quotidiano, aggiungi un tocco personale, come il logo aziendale o un messaggio di ringraziamento. Non sottovalutare l’impatto green . Considera proposte che rispecchino gli impegni aziendali verso la sostenibilità e la responsabilità sociale: oggetti ecologici, prodotti fatti a mano o provenienti da aziende con etica sostenibile possono essere premianti.

. Considera proposte che rispecchino gli impegni aziendali verso la sostenibilità e la responsabilità sociale: oggetti ecologici, prodotti fatti a mano o provenienti da aziende con etica sostenibile possono essere premianti. Muoviti in anticipo . Assicurati di pianificare la consegna dei regali in modo da rispettare la tempistica natalizia: se ciò che hai ordinato arriva in ritardo potrebbe perdere parte della sua efficacia.

. Assicurati di pianificare la consegna dei regali in modo da rispettare la tempistica natalizia: se ciò che hai ordinato arriva in ritardo potrebbe perdere parte della sua efficacia. Riconoscimento personale . Se risulta difficile con il cliente, in ambito aziendale puoi valutare una personalizzazione ulteriore, ad esempio con dei bigliettini scritti a mano. Auguri di Natale firmati dal caposquadra o dal fondatore dell’azienda possono rendere ancora più speciale il dono.

. Se risulta difficile con il cliente, in ambito aziendale puoi valutare una personalizzazione ulteriore, ad esempio con dei bigliettini scritti a mano. Auguri di Natale firmati dal caposquadra o dal fondatore dell’azienda possono rendere ancora più speciale il dono. Tieni uno storico dei regali degli anni precedenti. Sappiamo che spesso si può incorrere nell’errore di rifare gli stessi regali che hanno avuto successo; avere una rotazione e spaziare è sicuramente più profittevole! Tenendo uno storico con un archivio si può avere la situazione sotto controllo anche a distanza di anni.

Stesso regalo per clienti e dipendenti: il vantaggio è il risparmio

Si può valutare una campagna massiva di regali di Natale che coinvolga staff e personale senza trascurare i clienti. Scegliendo gadget personalizzati che possano interessare ed essere trasversali (ad esempio abbigliamento o calendari) si può andare dritti al cuore di chi li riceve, spaziando nella strategia di marketing e andando a colpire target e obiettivi differenti.

Da una parte lo staff si sente sempre più speciale e parte del progetto, dall’altra anche i clienti si sentono premiati e legati all’azienda. Ma un vantaggio significativo che non dovresti trascurare è il risparmio: un numero più alto di prodotti personalizzati permette di abbattere i costi, avendo un prezzo unitario inferiore.

