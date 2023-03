Residence Galileo a Rocca Priora: la persona al centro dell’assistenza

Un nuovo approccio umano che promuove il benessere dell’ospite in un contesto di condivisione e attenzione alle esigenze individuali.

“Non ho più paura”. E’ una delle frasi più belle che un essere umano possa dire, fin dall’infanzia. Perché significa sentirsi liberi, forti, e dunque sereni. Se poi – come in questo caso – a dirla è un anziano esploratore, che nella sua vita ha visto davvero di tutto, allora assume il valore di una ritrovata energia rispetto ai fantasmi e alle frustrazioni del tempo che passa. E tocca il cuore.

E’ soltanto una delle tante storie di vita che si sviluppano nel Residence Galileo a Rocca Priora, un luogo dove la persona è al centro dell’attività degli esperti operatori, e dove il concetto di casa (che anche in questo caso può essere declinato come sinonimo di libertà) diventa la priorità di un sistema di assistenza quotidiana. Niente orari di visita (si va a trovare i parenti quando si può), niente divieti di mangiare insieme (anzi, la visita diventa un momento di condivisione importante), niente giorni stabiliti (volendo si può stare accanto ai propri affetti ogni giorno).

Dietro a questo approccio, tanto umano quanto raro nel mondo odierno, c’è la filosofia che guida il gestore della struttura: la persona al centro del progetto. E allora, tutti i servizi connessi, altro non sono che il modo per dare dignità alla persona, alle sue esigenze, ai suoi bisogni (anche effimeri) con l’obiettivo del benessere dell’ospite, inteso come “essere-stare bene”, prima di tutto con se stessi): l’assistenza h24, le diete personalizzate, il servizio di parrucchiere, la ginnastica, la fisioterapia diventano “strumenti” dell’intera comunità, creando una situazione stimolante, allegra, di condivisione. Un nuovo modo di vivere, lontano anni luce dal concetto di sopravvivere alla base di altre realtà.

Una comunità, appunto, che allontani lo spettro della solitudine, con la consapevolezza di avere compagni di viaggio con cui parlare di interessi comuni o scoprire avvincenti storie altrui, personale sorridente ed efficiente, e la vicinanza dei parenti ogni qual volta lo si desideri, senza lacci e laccioli di rigidi orari d’ingresso e uscita, anche per pranzare insieme. E non è un caso che al Residence Galileo di Rocca Priora spesso gli ospiti “invitino” a pranzo i parenti e scelgano di restare nella struttura invece di andare fuori a mangiare al ristorante.

La nascita del progetto ha origine da un incontro casuale tra il responsabile del Residence Galileo e alcuni conoscenti che gli proposero la struttura. Una volta capita la potenzialità… è arrivato il Covid. Ma questo non ha scoraggiato i soci della Galileo, anzi.

Quel tempo è stato utilizzato per migliorare la struttura, ridisegnare gli spazi, testare nuovo personale, organizzare nuovi servizi.

“Sempre con l’obiettivo – spiega Liberato Volpe, titolare e presidente di Galileo Impresa Sociale srl – di mettere la persona al centro di ogni sforzo aziendale. Abbiamo voluto una struttura aperta, visitabile ogni giorno senza orari, proprio perché crediamo che questo luogo non debba essere un contenitore, ma una casa, all’interno della quale non c’è nulla da nascondere.

I figli dei nostri ospiti – racconta Roberta Scarsella, Responsabile della struttura – ci raccontano spesso che vedere i loro cari in un ambiente come quello del Residence Galileo Rocca Priora, fa scomparire quel senso di colpa che accompagna spesso scelte del genere. Vedono i propri cari stanchi della solitudine ritrovare compagnia, affetti, sorrisi, energia, attività; in una parola, vita. Inseriamo le persone in un contesto di rete, con il sostegno in un’equipe strutturata, e l’obiettivo è quello di recuperare al massimo le capacità residue, non solo in termini di mobilità ma soprattutto in funzione delle proprie passioni”.

“Non è un caso se abbiamo dato il nome di Impresa sociale alla nostra azienda – conclude Liberato Volpe -. Se un’azienda è lontana dalle persone, potrà ottenere profitti, ma non risultati. Sta alla sensibilità del timoniere indicare la rotta, e noi abbiamo una direzione ben precisa, che non riguarda solo gli ospiti, bensì anche il personale. Abbiamo infatti aderito al progetto Ampere, con un questionario dedicato agli operatori per capire il loro grado di gradimento nel posto di lavoro e come sia possibile migliorarlo. Un operatore soddisfatto è certamente un compagno di viaggio migliore anche per i nostri ospiti. Siamo come una famiglia, cerchiamo di star bene tutti, senza mai lasciare nessuno indietro”,

Cosa aggiungere a tutto quello che abbiamo raccontato? A disposizione un parcheggio dedicato, prodotti a km0 stagionali nelle cucine della struttura, assistenza medica e psicologica, percorsi ricreativi. Residence Galileo Rocca Priora: il luogo dove sentirsi a casa, anche lontano da casa.

Info: https://www.galileoroccapriora.it/

Indirizzo: Via dei Castelli Romani, 18, 00079 Rocca Priora (RM)

Telefono: 06 8438 6504

Mobile: 3892995418

E-mail: info@galileoroccapriora.it

© Riproduzione riservata