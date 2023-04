Cannelloni ai funghi misti e i preziosi consigli di Donna Assunta

Operazione gerani: ora che è Primavera tirate fuori i vasi dal ricovero, portate all’aperto le piantine eliminando tutte le parti secche. Estraete le zolle e mettetele a bagno in acqua tiepida. Il giorno dopo riducetele togliendo un po’ di vecchio terriccio. Sistemate le piante in terriccio nuovo e asciutto. Lasciate i vasi allo scoperto di giorno e copriteli di notte. Bagnate poco per due o tre settimane, poi aumentate la quantità di acqua e iniziate a concimare. E a tavola?

Cannelloni ai funghi misti

Ingredienti per 4 persone: 300 gr. di cannelloni all’uovo secchi, 750 gr. di funghi misti, una cipolla, uno spicchio d’aglio, un ciuffo di prezzemolo, 70 gr. di farina, un litro di latte, 100 gr. di Parmigiano grattugiato, noce moscata, burro, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Pulite i funghi e tagliateli a pezzetti. Spellate la cipolla e l’aglio, tritateli e versateli in un tegame con un filo di olio. Unite i funghi e cuocete per 15 minuti, finché l’acqua non evapori. Salate e pepate, aggiungete il prezzemolo tritato e spegnete. Sciogliete in una pentola 60 gr. di burro, unite la farina, mescolate finché il composto si stacchi dalle pareti. Stemperate con il latte caldo e fate addensare, girando sempre con un cucchiaio. Condite la besciamella con sale, pepe e noce moscata. Unitene due cucchiai ai funghi. Stendete un velo della besciamella rimasta sul fondo della pirofila imburrata. Scottate i cannelloni in acqua salata, poi scolateli. Farciteli con i funghi (tenetene un po’ da parte per guarnire) aiutandovi con un cucchiaino. Disponeteli nella pirofila e copriteli con la besciamella rimasta, il Parmigiano, i fiocchetti di burro e i funghi tenuti da parte. Infornate per 30/35 minuti a 180°. Sfornate e servite caldi. Visto? Veloce, veloce!

