Rieti, la presidente Cuneo illustra il piano di viabilità provinciale

Nella nota, a firma della presidente Roberta Cuneo (Lega) si legge che: “Per fare chiarezza riguardo ai lavori sulle strade provinciali è necessario dare ai cittadini una panoramica dei progetti e dei cantieri che partiranno su tutta la rete viaria del territorio”.

Previsti a breve “interventi tra Rocca Antica e Poggio Catino, per cui sono stati stanziati 100mila euro, e tra Montasola e Poggio Catino, per un importo di 125mila euro. Nell’abitato di Poggio Catino– aggiunge il presidente della Provincia, non indicando però al momento una linea temporale in cui si prevede di iniziare gli interventi- verrano svolti degli interventi di sistemazione del cunetto stradale e la posa dei pozzetti, oltre all’installazione di una rete parasassi”.

“Per ciò che riguarda Colle Tancia– continua Cuneo– abbiamo un intervento imminente nel tratto di San Giovanni e un altro nel comune di Monte San Giovanni in Località Gallo. Situazione diversa per la Sp46, la Tancia, con un piano di intervento tra Bocchignano e Castel S. Pietro per un importo lavori di 175mila euro“. Per quel che riguarda i tempi di inizio del piano viario su tutta la rete stradale della provincia di Rieti, la comunicazione avverrà, spiega Cuneo, “nell’imminenza della partenza dei cantieri e riguarderà Borgovelino, Antrodoco, Cittareale, Terminillo, Leonessa, Reopasto, Contigliano, San Giovanni, Amatrice, Casperia, Cantalupo, Torricella in Sabina, Frasso Sabino, Cantalice, Labro, Morro Reatino, Rocca Sinibalda, Vallecupola, Pozzaglia, Turania, Collalto Sabino e Longone Sabino”.

“La nostra è una provincia con più di 1.000 km di strade e gli interventi urgenti e necessari sono molti, ma grazie a una progettazione continua riusciremo a dare risposte sempre più adeguate“, conclude il presidente della Provincia.

