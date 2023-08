Nei giorni a ridosso del Ferragosto i Carabinieri della Compagnia di Colleferro (Rm) hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” per garantire ai cittadini maggiori standard di sicurezza. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’attività, che ha visto impiegate 25 pattuglie e 50 militari dell’Arma, ha avuto come scopo quello prevenire e reprimere i reati in genere. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Nel corso del servizio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, i militari delle Stazioni e del Norm hanno denunciato 3 persone alla Procura della Repubblica di Velletri e sanzionato amministrativamente 3 persone e 2 attività commerciali. Carabinieri di Colleferro

Nello specifico, un 33enne straniero è stato deferito poiché sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanza stupefacente. Al giovane è stata ritirata la patente di guida. Una 52enne della provincia di Frosinone è stata deferita poiché all’atto del controllo ha dichiarato falsamente di essere in possesso del certificato assicurativo.

Un 33enne albanese è stato denunciato per possesso di armi e/o oggetti atti ad offendere. Nella circostanza i militari hanno proceduto al sequestro di un coltello con lama di 10 cm. Un 26enne straniero è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. I carabinieri gli hanno sequestrato 5 grammi di hashish, rinvenuta in auto durante la perquisizione, ed hanno proceduto al ritiro della patente di guida.

Attività commerciali

I controlli sono stati estesi anche ad alcune attività commerciali che somministrano alimenti e bevande. Di queste, due, rispettivamente site a Colleferro e ad Artena, sono state sanzionate amministrativamente per un importo complessivo di circa 5.000 euro per mancanza dei requisiti in materia di igiene e tracciabilità della merce.

Bilancio attività

Il bilancio complessivo dell’attività straordinaria dei Carabinieri ha consentito di identificare 73 persone, controllare 32 veicoli e ritirare 3 patenti di guida e sottoporre a sequestro 3 veicoli privi della copertura assicurativa.

© Riproduzione riservata