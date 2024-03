Rieti, vandalizzata targa sede coordinamento provinciale FDI

Il Coordinatore provinciale di Rieti di Fratelli d’Italia, Matteo Carrozzoni, ha denunciato un grave episodio di atto vandalico nei confronti della sede del coordinamento provinciale del partito.

"Compaiono come sempre con il favore delle tenebre le scritte diffamatorie o gli atti vandalici nei confronti di targhe, sedi o luoghi commemorativi legati al mondo della destra", scrive in una nota il Coordinatore provinciale di FDI. "Un sistema vigliacco consolidato che sicuramente non ci fa paura – continua Carrozzoni – ma ci infonde solo un grande senso di tristezza perché ci mostra ancora una volta l'incapacità di certi 'avversari' di confrontarsi sui temi, trascendendo sempre nella calunnia e nella diffamazione".

“La scritta comparsa la scorsa notte sulla targa della sede del coordinamento provinciale di FDI, è l’ennesimo insulto, non tanto alla nostra forza politica – spiega Carrozzoni – quanto alla democrazia e a una nazione che vuole evolversi politicamente ma che un certo ambiente si ostina a voler tenere sempre legata alle dinamiche di quell’odio che ha funestato per troppo tempo la nostra nazione e dal quale, ancora una volta, prendiamo le distanze”, conclude nel comunicato il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

