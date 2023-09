Roccagorga, giovani e tradizione: l’alba di una Nuova Era

In un’epoca di rapida evoluzione, dove il digitale si sta affermando come il linguaggio universale, presentiamo l’iniziativa “Tech Generation”, un baluardo di speranza e innovazione che sta costruendo un ponte tra la profonda tradizione dei nostri borghi e le infinite opportunità offerte dal mondo digitale. Questo progetto, che ha preso vita nel cuore di Roccagorga (Latina), è il risultato della mia visione, in qualità di presidente dei Piccoli Comuni dell’Anci Lazio, di fondere insieme tradizione e futuro in un connubio perfetto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

I piccoli comuni della Regione Lazio

Con grande entusiasmo abbiamo provato a unire il passato e il futuro, introducendo un talento eccezionale come Joe Di Siena, una figura di spicco nel panorama del digital marketing italiano e figlio di un piccolo comune del Basso Lazio. Sono stata guidata da una fervida passione per la mia comunità, e ho sempre creduto che “Tech Generation” fosse molto più di un semplice corso.

E’ un viaggio, una continua scoperta che ha permesso ai nostri giovani di immergersi a pieno nel mondo digitale, arricchendo le loro competenze e scoprendo come la tecnologia può valorizzare il nostro patrimonio culturale e territoriale.

La partecipazione appassionata mostrata dai partecipanti al corso è stata la migliore testimonianza del successo di questa iniziativa. I bambini erano talmente coinvolti che tardavano a uscire dall’aula, completamente immersi in un mondo di scoperte e apprendimenti. “È stato emozionante vedere i ragazzi esplorare l’Etnomuseo, rivivere i ricordi d’infanzia al Museo del Giocattolo e scoprire le meraviglie nascoste nel “Museo dell’Aeronautica”.

Il digital marketing

Joe Di Siena, il prodigio del digital marketing in Italia, ha riconosciuto in “Tech Generation” una svolta epocale, un seminario per il futuro dei giovani partecipanti. “Stiamo vivendo una rivoluzione, dove le competenze digitali non sono solo un vantaggio, ma una necessità”, ha sottolineato Joe, evidenziando che ora i giovani sono equipaggiati con gli strumenti giusti per essere i protagonisti di questo cambiamento, apportando una ventata di freschezza e innovazione nel nostro territorio.

Mi preme sottolineare l’importanza di aver promosso un talento come Joe Di Siena e di aver contribuito al successo di questa iniziativa. Senza alcun dubbio, stiamo lavorando per estendere questa iniziativa a tutte le scuole, creando una rete di apprendimento che promette di lasciare un segno duraturo.

“Immaginate un futuro in cui questi giovani, armati di conoscenza e passione, possono guidare una rinascita digitale nei nostri borghi, creando opportunità di lavoro innovative e sostenibili”, ha condiviso Joe con un fervore che trasuda passione e determinazione.

La Tech Generation

L’intera comunità di Roccagorga ha mostrato grande interesse e partecipazione, con un mix vincente di competenze e determinazione, “Tech Generation” sta scrivendo una nuova pagina, formando i leader digitali del futuro e valorizzando il nostro prezioso patrimonio culturale.

A dicembre ci saranno nuovi soggiorni formativi, ampliando ulteriormente le opportunità per i nostri giovani di crescere e imparare in questo ambiente stimolante. Con visione e determinazione, credo di aver dato il via a una nuova generazione di imprenditori digitali, pronti a conquistare il mondo partendo dai tesori nascosti dei nostri amati borghi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Un’iniziativa che promette di portare sorrisi e allegria nella vita dei nostri giovani esploratori digitali, inaugurando un’era di prosperità e crescita per tutti. Un ringraziamento va al coordinatore esterno Clarita Pucci per aver fatto in modo che tutto funzionasse alla perfezione per la buona riuscita del progetto.

Lubiana Restaini

© Riproduzione riservata