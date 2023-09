Latina, stupro e rapina in centro: arrestato 22enne

Latina, alla vigilia di ferragosto una giovane donna viene raggiunta alle spalle e immobilizzata. Il suo aggressore, un tunisino di ventidue anni, la blocca e le tappa bocca e naso prima di costringerla a subire atti sessuali. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Dopo la violenza, l’uomo le ruba la borsa e scappa lasciandola nella Galleria Pennacchi nella zona centrale di Latina.

L’indagine, scaturita ha portato i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latina sulle tracce di un tunisino già sospettato di altri reati.

Negli ultimi giorni poi, l’uomo torna nella zona centrale di Latina per trovare un nuovo bersaglio. Raggiunge una signora anziana e dopo averla afferrata la getta con violenza in terra strappandole di dosso la borsa.

Come atto di umiliazione per la signora, ancora in terra e spaventata da quanto appena accaduto, il tunisino si è abbassato i pantaloni mostrando le parti intime.

In entrambi i casi, le vittime hanno chiamato immediatamente il numero di emergenza 112 e hanno consentito ai Carabinieri di intervenire subito.

L'indagine si è conclusa in poco tempo e per il 22enne è stata disposta la custodia in carcere con l'accusa di violenza sessuale e rapina aggravata.

