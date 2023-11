Roma, 13a edizione “Musei in Musica”: Francesco Renga e Nek ospiti all’Ara Pacis, ingresso 1 euro

Saranno Francesco Renga e Nek, pseudonimo di Filippo Neviani i due ospiti speciali della 13a edizione di Musei in Musica, in programma domani, sabato 25 novembre a Roma. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Reduci da un tour di successo nei teatri delle principali città italiane, i due artisti saranno al Museo dell’Ara Pacis, alle 20:15 per un imperdibile appuntamento.

I due artisti e amici hanno un progetto musicale comune che vede incrociarsi i loro percorsi artistici e mettere insieme le loro esperienze, anche attraverso dei brani inediti raccolti in un album recentemente uscito. Francesco Renga è una delle più grandi voci del panorama musicale italiano, con 40 anni di carriera e 1.900 concerti all’attivo, e Nek Filippo Neviani, cantante e polistrumentista, ha alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio.

Tra loro grande sinergia vocale e un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste. Ne daranno ancora prova, insieme, al Museo dell’Ara Pacis con un intervento musicale unico in cui alterneranno brani nati dal loro recente sodalizio e i grandi successi del loro repertorio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Assessore alla Cultura Miguel Gotor

“Siamo felici di avere Nek e Francesco Renga come ospiti speciali di questa 13a edizione di Musei in Musica – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – sono due artisti di grande successo e che costituiscono un duo molto affiatato, di grande sensibilità umana e artistica e dotati di grandi capacità musicali e canore. Saranno un grande valore aggiunto per la nostra notte di musica insieme a Roma“.

Biglietti d’ingresso a 1 euro

I biglietti per poter accedere all’evento saranno messi in distribuzione presso il Museo dell’Ara Pacis a partire dalle ore 18:45 di sabato 25 novembre fino all’esaurimento dei posti limitati disponibili. Biglietto di ingresso del costo simbolico di 1 euro (gratuito con la MIC card).

Musei in Musica

Musei in Musica 2023 è promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Radio Partner: Dimensione Suono Soft.

L’evento prevede l’apertura straordinaria in orario serale e notturno (dalle 20:00 alle 2:00) di tutti gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale con un biglietto di ingresso del costo simbolico di un euro (o gratuito dove espressamente previsto) ai quali si aggiungeranno alcuni dei luoghi istituzionali della città e molti spazi significativi della vita culturale cittadina come università, accademie, ambasciate e istituti stranieri, altri spazi museali e espositivi.

Più di 50 le location eccezionalmente aperte, all’interno delle quali si potranno visitare circa 50 mostre e si potrà assistere a oltre 100 eventi di musica.

© Riproduzione riservata