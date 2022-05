Roma, 16enne trovata riversa a terra in una pozza di sangue in cortile condominiale: è grave

Una ragazza di 16 anni è stata trovata riversa a terra in un cortile condominiale a Roma in via Mattia Battistini, al numero civico 66, nel quartiere Primavalle. La giovane perdeva sangue dalla testa e dalla bocca. Da una prima valutazione dei carabinieri intervenuti sul posto, la 16enne sarebbe precipitata nel vuoto dalla finestra di un appartamento. Pronto Soccorso ospedale Gemelli di Roma

La ragazza, che è apparsa subito in gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Sono in corso gli accertamenti dei militari al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

