The Guardian premia le spiagge più belle d’Europa: vince anche Sperlonga

Marche, Puglia, Sicilia, Sardegna e Lazio (con Sperlonga): sono 5 le cinque regioni italiane con le spiagge più belle dʼEuropa: almeno secondo il quotidiano britannico “Guardian” che ha stilato una lista di tesori costieri con 40 località.

Sul podio del Guardian anche Sperlonga

Premiata San Michele a Sirolo, nel Conero marchigiano perché, scrive il quotidiano inglese, attraverso sentieri sotto gli alberi è possibile raggiungere la spiaggia dove boschi e scogliere sovrastano i ciottoli bianchi che scendono verso l’acqua turchese.

Vanto anche per Ponte della Suina, Gallipoli, dove calette erbose e affioramenti rocciosi le davano già l’appellativo di Maldive pugliesi.

Per la Sardegna il podio spetta a Sa Colonia presso Chia, in provincia Cagliari. Qui la sabbia è chiara e morbida come talco, si può essere sorpresi anche dai delfini e dai meravigliosi fenicotteri rosa.

Per la Regione Sicilia trionfa la Spiaggia Calamosche, nell’Oasi faunistica di Vendicari (Siracusa)

Per il Lazio vince invece la medaglia Sperlonga in provincia di Latina, 5 tra le migliori d’Europa con la sua magnifica villa di Tiberio.

