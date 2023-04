Roma, 2 maggio sciopero di 4 ore dei Trasporti: a rischio bus, metro e tram

Il 2 maggio 2023 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di quattro ore, che interesserà il comparto degli autoferrotranvieri. A rischio bus, metro e tram.

Lo sciopero è stato proclamato dall’Organizzazione sindacale Confail – Faisa. L’agitazione sarà a carattere nazionale, e riguarderà i lavoratori dipendenti delle aziende del T.P.L. con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30.

Cotral

A Cotral e Astral è affidata la gestione delle ferrovie ex concesse regionali Roma Viterbo e Roma Lido.

Corse bus

Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 12:31.

Linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo

Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio fino alle 8:30 e a partire dalle 12:30.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Atac e Roma Tpl

Martedì 2 maggio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dal sindacato Faisa Confail. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl.

La Conf.A.I.L. sta per Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro. F.A.I.S.A. Federazione Autonoma Italiana Sindacato Autoferrotranvieri.

Motivazioni dello sciopero

“Le procedure di raffreddamento e conciliazione sono state attivate dal Sindacato per rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono una urgente e necessaria attenzione”, è scritto nel comunicato della Confail – Faisa.

Adesione al precedente sciopero

Al precedente sciopero di 4 ore dell’Organizzazione sindacale Confail Faisa del 28/04/2022 ha aderito il 4,5% dei dipendenti in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione.

A rischio bus, metro, tram e ferrovie ex concesse

Informazioni più dettagliate sulle modalità dell’agitazione verranno comunicate a livello locale nel rispetto delle fasce di garanzia, ma per quattro ore saranno a rischio autobus, tram, metro e ferrovie ex concesse. A darne notizia è stato il ministero delle Infrastutture e dei Trasporti e la Segreteria nazionale del sindacato Confail – Faisa.

Settimana nera per il Trasporto pubblico

I disagi previsti per la giornata dello sciopero non saranno gli unici della settimana per i pendolari. All’orizzonte si profilano ulteriori difficoltà per i viaggiatori, precisamente tra il 30 aprile e il 1 maggio, a causa dello sciopero dei treni di 24 ore. E ancora il 2 maggio il personale dipendente dalle aziende dei settori privati, cooperativo e appalti inerenti al servizio pubblico, incrocerà le braccia per lo sciopero generale nazionale indetto dalla Slai – Prol – Cobas (Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale – Proletario – Comitati di Base).

