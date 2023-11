Con una buona partita, attenta e gagliarda, la Roma porta a casa tre punti di fondamentale importanza in ottica qualificazione Champions League. I ragazzi di Mourinho chiudono il primo tempo in vantaggio di un gol grazie al colpo di testa di Mancini, imbeccato da Dybala. L’Udinese trova il pareggio sull’unica distrazione della retroguardia giallorossa, ma prima Dybala e poi El Shaarawy regalano i tre punti al popolo giallorosso. Con questa vittoria la Roma è ora quinta a soli tre punti al quarto posto occupato dal Napoli.

Primo Tempo

Dopo i primi 10 minuti di studio, si fa vedere la Roma con una punizione calciatoa da Dybala, ma Ferreira è bravo a deviare in calcio d’angolo. Al 15′ Corner battuto da Pellegrini, stacca benissimo Mancini che colpisce di testa, sfera che finisce alta. Al minuto 20 calcio di punizione di Dybala, che pesca in area Mancini, il difensore stacca di testa e sblocca il risultato, Roma in vantaggio.

Spinazzola sprinta sulla fascia sinistra al 23′, serve Pellegrini che calcia, attento Silvestri che blocca senza problemi. Al 41′ ancora Spinazzola, dopo una buona combinazione con Pellegrini, crossa per Lukaku, bravi i difensori dell’Udinese a liberare l’area. Cross teso di Dybala al minuto 44, bravo Ebosele ad anticipare tutti e a deviare in angolo. Dopo due minuti di recupero, la prima frazione finisce con la Roma in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo

Parte forte la Roma, sugli sviluppi di un calcio d'angolo è ancora Mancini ad anticipare tutti, pallone che finisce fuori. Al minuto 49 Spinazzola entra in area tra due difensori, bravo Bjiol a spazzare in calcio d'angolo, sugli sviluppi dell'angolo Lukaku ci prova con la testa ma non inquadra la porta. Al minuto 51 ci prova Thauvin dal limite dell'area, pallone che finisce al lato. Al 58′ gran giocata di Success che allarga il gioco sulla sinistra per Payero, cross dell'argentino sul secondo palo per Thauvin che di testa batte Rui Patricio e trova il pareggio. Al 68′ contatto in area tra Thauvin e Llorente, bravo il difensore spagnolo a toccare soltanto il pallone e ad anticipare l'attaccante. Al 74′ bel contropiede della Roma, con El Shaarawy che non si intende con Azmoun e difesa dell'Udinese che può liberare tranquillamente. Al 77′ calcio di punizione di Dybala dalla trequarti, colpo di testa di Cristante, sfera che finisce al lato. Al minuto 82 grande azione tutta in verticale con Bove che serve Azmoun, che passa a Lukaku, tocco per Dybala che tutto solo davanti a Silvestri non sbaglia e porta in vantaggio la Roma. Gioco, partita, incontro, al minuto 90 lancio lungo di Mancini per Lukaku, che difende il pallone serve Bove, che vede e serve El Shaarawy che con un tiro a giro batte Silvestri per il 3-1 dei giallorossi. Dopo 5 minuti di recupero, la Roma porta a casa i tre punti battendo la squadra di Cioffi per tre reti ad una.

Le Pagelle

Rui Patricio: 5,5

Bravo in un due interventi non pericolosi, non può essere niente sul gol dei friulani

Mancini: 6,5

Buona prova in fase difensiva, arricchisce la sua prestazione con il gol del vantaggio

Llorente: 6

Ormai una sicurezza per tutto il reparto difensivo, dove non arrivano i suoi compagni arriva lui a risolvere i problemi

Ndicka: 5

Il peggiore del reparto difensivo, si perde Thauvin nell’occasione del gol del pareggio

Karsdorp: 6

Una buona spinta sulla fascia destra, non riesce però mai ad essere pericoloso

Cristante: 6

Si mette in mezzo al campo e dirige le operazioni, prova il gol con un colpo di testa ma senza fortuna

Paredes: 6

Buona partita in quando i ritmi sono bassi, appena si alza la contesa Mourinho preferisce sostituirlo

Pellegrini: 6,5

Buon rientro del capitano, dal suo piede ci si aspetta sempre qualche azione pericolosa

Spinazzola: 6,5

Una spina del fianco sulla fascia sinistra, attacca e difende con la stessa intensità

Dybala: 7

Tocchi di classe, ma anche tanta garra, ha il merito di siglare con freddezza il gol del 2-1

Lukaku: 6

Partita di grande sostanza, non si ede molto in fase conclusiva ma l’assist che serve a Dybala per il gol dell’argentino vale il prezzo del biglietto

Azmoun (63′): 6,5

Si vede poco, ma quando si vede fa sempre le cose giuste, come quando serve Lukaku che erve Dybala per il 2-1

El Shaarawy (64′): 7

Entra e crea continuamente scompiglio nella difesa avversaria, trovando anche il gol del 3-1

Bove (80′): 6

Ha il merito di far partire l’azione del gol di Dybala, con una bella verticalizzazione, bravo a servire El Shaarawy per il 3-1

Zalewski (80′): s.v.

Kristensen (84′): s.v.

