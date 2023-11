Frosinone 2-1 Genoa: la legge dello Stirpe miete un’altra vittima. Con un gol di Monterisi nel recupero i Leoni conquistano la vittoria

Partita molto tirata e sempre in bilico. La spuntano i padroni di casa con una rete di Monterisi nei minuti di recupero. La squadra allenata da Di Francesco sale a 18 punti in classifica scalando posizioni importanti Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Primo Tempo;

Al primo minuto svarione difensivo dei padroni di casa che rischiano di subire gol per una ingenuità, salva sulla linea Turati. Brutto fallo di Vogliacco al 7′ su Ibrahimovic, l’arbirtro estrae il giallo. Ancora Genoa pericoloso al 8′ con Puscas che mette a lato da buona posizione. Fase centrale del primo tempo molto combattuta a centrocampo ma senza azioni degne di nota.

Ammonito Sabelli al 28′ per fallo sul solito Ibrahimovic, spina nel fianco per i Grifoni.

Gol Frosinone al minuto 34′ con Soule’ che lascia partire un gran tiro dal limite su cui Martinez interviene goffamente.

Pareggio immediato del Genoa al 38′ con Malinovskyi con un tiro imparabile da fuori area che beffa Turati che non può nulla.

Secondo Tempo;

Pronti e via e grande chance per Ibrahimovic che impegna severamente l’estremo difensore rossoblù. Giallo per Oyono al 52′ per una trattenuta evidente su Haps. Doppio cambio operato da Di Francesco al 62′, dentro Brescianini e Caso al posto di Bourabia e Ibrahimovic.

Traversa di Malinovskyi su punizione al 66′. Al 68′ esce per infortunio Marchizza ed entra Monterisi. Fase della gara convulsa con capovolgimenti di fronte che non portano occasioni importanti. Altra doppia sostituzione per il Frosinone, dentro Gelli e Kajo Jorge, fuori Cheddira e Reinier al 83′. Cinque minuti di recupero.

Gol Frosinone al terzo minuto di recupero con Monterisi che da distanza ravvicinata batte il portiere del Genoa.

Episodio da rigore al 84′ ma l’arbitro lascia correre dopo il controllo in sala Var.

Pagelle;

TURATI (6) Incolpevole sul gol del Genoa. Attento in altre occasioni.

OYONO (6,5) Buona prestazione soprattutto nella ripresa. Dalle sue sgroppate nascono pericoli per la difesa avversaria.

OKOLI (6,5) Attento e preciso si destreggia bene e aiuta i compagni di reparto.

ROMAGNOLI (6) Ha il suo bel da fare per arginare le incursioni avversarie. Buona prestazione.

MARCHIZZA (6,5) Si propone spesso in avanti e difende bene la posizione. Esce per infortunio al 68′.

BOURABIA (6) Partita di sacrificio su Malinovskyi che segna anche un gol.

BARRENECHEA (6,5) Solito metronomo. Detta i ritmi dei Leoni senza strafare.

SOULE’ (7) Non brillante come al solito ma è sua la rete dei padroni di casa.

REINIER (6,5) Solita classe che illumina ma è difficile districarsi tra le fitte maglie dei Grifoni.

IBRAHIMOVIC (6,5) Molto pericoloso in più di una occasione mette in ansia la difesa genoana.

CHEDDIRA (5,5) Marcato bene non riesce a incidere come vorrebbe.

BRESCIANINI dal 63′ (6) Corre e da quel dinamismo a centrocampo che si era spento ad inizio ripresa.

CASO dal 63′ (5,5) Entra bene ma si perde tra le maglie della difesa genoana.

MONTERISI dal 68′(6,5) Si impegna e decide il match con un gol nei minuti di recupero.

All. DI FRANCESCO (6) Cerca di spronare i suoi ragazzi in ogni modo possibile ma oggi i Leoni sono sottotono anche se riescono a vincere nel finale.

