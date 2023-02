Roma, 50enne accoltellato in strada, ennesima aggressione: ma Milano è più pericolosa

A Roma un cittadino filippino di 50 anni è stato accoltellato ed è morto in strada.

L’uomo è stato aggredito da un gruppo di persone in via Anastasio, nel quartiere Aurelio. Sul posto è intervenuta la polizia, che ora è alla ricerca dell’assassino. L’uomo è stato accoltellato nei pressi della stazione di Valle Aurelia. Secondo le prime ricostruzioni una lite sarebbe sfociata in rissa e poi degenerata nell’omicidio dell’uomo, Michael Lee.

Uomo accoltellato a Roma: due settimane fa a Termini

Solo un paio di settimane fa un uomo milanese di 46 anni, residente nella Capitale, è stato avvicinato da tre persone che lo hanno prima derubato e poi accoltellato, sottraendogli venti euro e il telefonino. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I, le sue condizioni sono ancora molto gravi.

L’aggressione è avvenuta domenica sera, intorno alle 23.30 del 5 febbraio. A derubare e ferire gravemente la vittima sarebbero stati tre uomini di età compresa tra i 19 e i 40 anni, con precedenti penali, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine con l’accusa di tentato omicidio.

L’indagine de Il Sole 24 Ore

Quali sono le città italiane più pericolose, in cui si registrano più crimini? Un tentativo di rispondere arriva dall’indice della criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore ogni anno. Questa graduatoria viene elaborata sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.

L’ultima classifica è stata pubblicata il 3 ottobre 2022 e riguarda il numero di reati denunciati in Italia nel 2021, con un confronto rispetto agli anni precedenti. I dati sulle denunce però non riflettono direttamente il numero di reati che si consumano ma soprattutto la disponibilità dei cittadini a presentarle, quindi la fiducia nelle forze dell’ordine e la presenza concreta delle istituzioni per la sicurezza sul territorio. Comunque confrontando i dati 2021 con quelli del 2019, registrano un calo generalizzato dei reati denunciati: Milano, per esempio, ha messo a segno un -11,8%, mentre Roma è a -6,8%;

Vediamo le prime dieci città con maggior numero di denunce registrate:

Milano Rimini Torino Bologna Roma Imperia Firenze Prato Livorno Napoli

